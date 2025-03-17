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HAVA DURUMU İSTANBUL! 17 Mart İstanbul hava durumu nasıl? İstanbul anlık ve haftalık hava durumu tahmini

HAVA DURUMU İSTANBUL! 17 Mart İstanbul hava durumu nasıl? İstanbul anlık ve haftalık hava durumu tahmini
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?Türkiye genelinde etkili olan sıcak hava dalgası, İstanbul'da da yüksek sıcaklıklarla hissedilmeye devam ediyor. Dışarı çıkmadan önce hava tahminlerini yakından takip eden vatandaşlar, 17 Mart 2025 Pazartesi günü İstanbul'da havanın nasıl olacağını, lodos ve fırtına beklenip beklenmediğini merak ediyor. Peki, 17 Mart Pazartesi günü İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? İstanbul'da yağmur var mı? İşte, detaylar…

Vatandaşlar, sıcaklık değerlerini ve yağış ihtimalini öğrenmek için güncel hava tahminlerini yakından takip etmeye devam ediyor. Meteoroloji'nin son raporlarına göre, İstanbul'da 17 Mart 2025 Pazartesi günü parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Gün boyunca aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ancak, hafta başında lodosun kuvvetlenmesi ve fırtına ihtimali gündemde. Peki, 17 Mart'ta hava nasıl olacak? İstanbul'da yağmur bekleniyor mu, sıcaklıklar nasıl seyredecek? İşte, İstanbul'un 5 günlük hava durumu tahmini ve merak edilen detaylar…

İSTANBUL'DA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen son tahminlere göre, 17 Mart Pazartesi günü İstanbul'da sıcaklıkların 15°C seviyelerinde seyretmesi bekleniyor. Ancak, gün boyunca aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Ayrıca, rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetlenerek fırtına seviyesine ulaşabileceği tahmin ediliyor. Önümüzdeki günlerde ise sıcaklıkların hissedilir derecede düşeceği ve hafta ortasından itibaren kış havasının geri döneceği öngörülüyor.

İSTANBUL'DA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

HAVA DURUMU İSTANBUL! 17 Mart İstanbul hava durumu nasıl? İstanbul anlık ve haftalık hava durumu tahminiİstanbul hava durumu

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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