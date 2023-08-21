Meteoroloji Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, bu hafta hava durum tahminlerini açıkladı. 21-27 Ağustos 2023 tarihleri arası sıcaklıkları düşecek mi merak ediliyor. Bu hafta sonu yağmur yağacak mı ve sıcaklıklar düşecek mi soruları araştırılıyor. Peki, Sıcaklıklar düşecek mi? Bu hafta yağmur yağacak mı?

Sıcaklıklar düşecek mi ve bu hafta yağmur yağacak mı soruları gündeme geliyor. Meteoroloji Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, sıcaklıkların yarından itibaren yurt genelinde düşmesinin beklendiğini, yine de yurdun batı, iç ve güney kesimlerinde mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde seyredeceğini bildirdi. Hava Durumu (21-27 Ağustos 2023): Sıcaklıklar düşecek mi? Bu hafta yağmur yağacak mı? Detaylar haberimizdedir…

SICAKLIKLAR DÜŞECEK Mİ?

Sıcaklıkların yurt genelinde düşmesini beklediklerini aktaran Çelik, yine de yurdun batı, iç ve güney kesimlerinde mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde seyredeceğinin tahmin edildiğini belirtti. Yarından itibaren sıcaklıkların İç Anadolu ve Doğu Anadolu'nun güneyinde 4-5 derece azalacağını bildiren Çelik, Doğu Karadeniz, Kars ve Ardahan çevreleri dışında yurt genelinde yağış beklenmediğini, havanın çoğunlukla az bulutlu ve güneşli olacağını kaydetti.

MARMARA'DA RÜZGAR ETKİLİ

Çelik, Marmara Bölgesi'nde kuzeydoğudan esen kuvvetli rüzgarların 3 gün daha etkisini devam ettirmesinin beklendiğini, hafta ortasından itibaren rüzgarın etkisini kaybedeceğini belirtti.

BU HAFTA YAĞMUR YAĞACAK MI?

Üç büyük şehir için yağış beklentisi olmadığını dile getiren Çelik, "Sıcaklıklar biraz mevsim normallerine yaklaştı diyebiliriz. Ankara'da önümüzdeki 3-4 gün boyunca beklediğimiz sıcaklıklar 33-35 derece arasında, İstanbul'da önemli bir sıcaklık değişimi görünmüyor, önümüzdeki günlerde 32-33 derecelik hava sıcaklıkları devam edecek. İzmir'e baktığımızdaysa sıcaklıklar mevsim normallerinin 1-2 derece üzerinde seyredecek. Hafta içinde İzmir için en yüksek sıcaklık tahminimiz 35-36 derece." ifadelerini kullandı.

Hava Tahmin Uzmanı Çelik, düşüşe karşın mevsim normallerinin üzerinde seyredecek sıcaklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.