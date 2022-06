Hava burçları hangileri? Hava grubu burçları hangileri? Hava elementi burçları!

Hava burçları hangileri? Hava grubu burçları hangileri olduğu hava grubunda yer alan burçlar merak ediliyor. Burç uyumları konusunda hangi elementin burcu hangi element grubu ile anlaştığı merak edilen konular arasında yer alırken hava burçları hangileri olduğu ve hava grubu burçları özellikleri merak edilen konular arasında yer alıyor. İşte hava burçları özellikleri haberimizde...

HAVA GRUBU BURÇLARI HANGİLERİ?

Hava grubu burçları şunlardır:

İkizler

Terazi

Kova

Geleneksel astrolojide, her üçlünün, kendi koşullarına göre değişen birkaç gezegen cetveli vardır. Yani, haritanın bir gündüz haritası mı yoksa bir gece haritası mı olduğuna bağlı olarak değişir. Üçlü yönetimler önemli bir asal değerdir - geleneksel astrologlar tarafından bir haritadaki her gezegenin gücünü, etkinliğini ve bütünlüğünü ölçmek için kullanılan birkaç faktörden biridir.

HAVA BURÇLARI ÖZELLİKLERİ

Hava burçları, fikirleri yaymakta iyidir ve usta iletişimciler olarak bilinir. "Değişim rüzgarlarını" taşırlar ve çok entelektüeldirler - ancak fazlasıyla hayalperestlerdir.

Zeki

iletişimsel

Analitik

Esprili veya esprili

Sosyal

Özgür ruhlu

İKİZLER BURCU ÖZELLİKLERİ

İkizler burcundan bir Boğa gibi sabitlik ve olayların devamlılığını getirmesini beklemek veya aktif başlangıçlar yapmasını beklememek gerekir. Onun işi düşünmek, yaymak, iletmek. Tıpkı doğada ilkbahar sonlarına doğru artık havaların iyice ısındığı, ısının her yere yayıldığı, yeşilliğin her tarafa iyice dağıldığı gibi. İkizler de işte buna benzer zihninde ne var ne yoksa dağıtmayı, etrafına yaymayı sever.

Çok hareketlidir, enerjiktir. Eee ne de olsa işi zor birçok bilgiyi, olayı, yaşananları herkese iletmesi gerekir. Hızlı haraket eder, çabuk düşünür, mantıklı kararlar alır. Fakat zihni o kadar hareketlidir ki, ondan bir konu ile ilgili yoğunlaşmasını, uzmanlaşmasını, derinleşmesini beklememek gerekir. Her konu hakkında söyleyecek 2 çift sözü her zaman vardır. Kah yeraltı maden ocakları hakkında olsun kah gökyüzünün derinliklerindeki olaylar ya da denizlerde nesli tükenen hayvanlar. Ama iş çok detaylı derine inmeye kalkınca tıkanır. Çünkü buna zamanı yoktur. Hayat onun için milyarlarca ciltlik bir ansiklopedi ve onun hepsini okuyacak vakti yoktur, fakat içindekiler kısmına göz atabilir. Hızlı ve mantıklı düşünme yetisiyle size o ansiklopedileri okuduğuna inandırabilir.

Derinlik meselesi duygusal ilişkilerde de geçerlidir. Genel olarak bir derinleşme, yoğunlaşma sorunu vardır.

Entelektüel bir zihin kapasitesine sahiptir. Ya da siz en azından öyle olduğunu düşünebilirsiniz, çünkü okur, merak eder, bakar, deneyimler ve bunu size sunar. Pek çok insan onun dedikoducu olduğunu düşünür ama o dedikodu için değil, bildiklerini çevrelerine iletmek için böyle davranır. Fakat bilgiler yüzeyseldir. Bilgi gelir ve gider.

Boğa gibi yeniliklere kapalı, şartları koruyan değil, oldukça esnek ve merak duygusu gelişmiş bir kişidir. Onu zaman zaman farklı iş dallarında veya farklı farklı konularda araştırma yaparken yakalayabilirsiniz. Bu yüzden çok yönlüdür.

Hava grubu bir burç olduğundan dolayı elbette özgürlüğüne düşkündür. Rahat nefes almak ister, hareket alanlarının daralmasından hoşlanmaz. Yöneticisi Merkür nasıl civa gibi haraketlidir ve onu elde tutmak sabitlemek zor ise, ikizleri de aynı şekilde tutmaya çalışmak beyhude bir çaba olacaktır. Eril bir burçtur, bu yüzden etkilere tepki vermek yerine, tepki çekecek ortamlar yaratırlar. Çift vücutlu bir burç olduğundan dolayı, düşünceleri, fikirleri, hareketleri zaman zaman farklılık gösterebilir ve sizi şaşırtabilir.

Hamarat, çabuk hareket eden ve dışa dönük insanlardır. Ellerini iyi kullanırlar. Hatta kötü bir ikizler kombinasyonundan iyi bir hırsız da çıkabilir.

Bu kadar bilgi ve araştırma ile emin olun oldukça iyi bir ikna gücüne sahiptirler. Fikirlerini yaymak için sosyal olmaları sürekli iletişim halinde olmaları gerekir.

Medical astrolojiye göre vücutta Omuzlar, kollar, akciğerler ve elleri yönetir. Bu uzuvlarda ki rahatsızlıklar, kan zehirlenmeleri, damar tıkanıkları, rahatsızlık verici kuruntular, ikizlerin başta gelen rahatsızlıklarıdır.

TERAZİ BURCU ÖZELLİKLERİ

Zodyak kuşağının 2. Venüs yöneticisine geldi sıra, teraziler. Boğa; doğa ile iç içeydi, somut şeylerle ilgilendi, keyfine baktı, durumu stabil hale getirdi. Peki ya Terazi? Terazi Boğa'nın aksine stabil ortamlar yaratmaktansa bir şeyler için öncülük etmeyi severler, başlangıçlar yaratmayı. Terazi zamanı artık doğa sonbaharın yüzünü göstermeye başlar bize, renkler değişmeye, sıcaklıklar azalmaya başlar.

Boğa nasıl Venüs'ün maddi, keyfi, huzur verici yanı ise, Terazi de uyum, ahenk, ilişkilerle alakalıdır. Özellikle ilişkiler politik bir duruş üzerinden şekillenir. Bu yüzden bir Terazi insanının gülüşü veya davranışları zaman zaman size yapmacık gelebilir. Fakat onun doğası böyledir. Kimse kırılmasın, üzülmesin, yara almasın, gönlü kalmasın diye objektif ve tarafsız durmaya çalışır.

Bir Terazi'den isteyebileceğiniz en zor şey sanırım bir şeylerin kararını ona bırakmaktır. Çünkü o kendi istediği şeyden yola çıkarak değil, karşısındaki kişinin ne isteyebileceğini hesaplayarak karar vermeye çalışır ki, bu tahmin edersiniz ki oldukça zordur. Terazinin bu sıkıntıyı üzerinden atabilmesi için kendi dengesini bulması gerekmektedir. Tıpkı burcunun simgesi olan Terazi kefeleri gibi.

Hava grubu bir burç olduğundan dolayı, entelektüel, bilgi ve araştırmalara önem veren bir yapısı vardır. Özgürlüğüne düşkündür fakat onun özgürlük anlayışı, birlikte olduğu, ortaklık kurduğu kişi ile birlikte özgürleşmek. Beraber yapalım Terazi burcunun ana temasıdır.

İşin içinde Venüs olduğundan dolayı salt ilişkiler üzerinden değerlendirmek yanlış olur. Estetik kaygılar, sanatsal yaklaşımlar, hayatın zevkli ve keyif veren yanları, yaratıcılık gerektiren konularla yine oldukça iç içedir.

Her zaman olabildiğince kibar, nazik, uyumlu, hoşgörülü, güzel konuşmasını bilen, bardağın dolu tarafını görmeye çalışan, ahenkli bir profil çizer. Şunu unutmamak gerekir ki, dengesini bulana kadar Terazi burcunda bir çok dengesiz davranış gözlemleyebilirsiniz. Tabii ki dengesini öncelikle kendi içinde kurması gerekmektedir.

Kavga ve gürültülü ortamlardan pek haz etmez ve böyle ortamlarda orta yolu bulmayı, uzlaşma zemini yaratmayı kolaylıkla başarabilirler. Bu noktadan onların iyi birer diplomat olabileceğini düşünebiliriz. Sosyaldirler, ilişki kurmayı severler, eğlenmekten, eğlenceli aktiviteler içinde bulunmaktan keyif alırlar. Kısacası dışa dönük karakterdirler. Fakat öyle herkesle arkadaş olmayı değil, uyumlu, görgülü, konuşmasını bilen, huzursuzluk yaratmayan, kültürlü, zihinsel kapasiteleri güçlü, yaratıcı kişilerle birlikte olmayı tercih ederler.

Medical astrolojiye göre; Omurga, alt karın, göbek, üreme organları, uyluk, kalça, bel ve böbreklerle ilgilidir. Böbrek ve bel bölgesinde ki tüm rahatsızlıklar, bel ve kalça bölgesinde ki yanıklar, mesanede ki yaralar veya rahatsızlıklar, ülser, sırt problemleri, kan ile ilgili sorunlarda Terazi ile ilişkilendirilir.

KOVA BURCU ÖZELLİKLERİ

2 yöneticili bir burca daha geldik. Klasik astrolojiye göre yöneticisi Satürn, Modern astrolojiye göre ise Uranüs. Ama bence her ikisi de! Toplumla iç içe bir burçtur, toplumsal sorunlara, organizasyonlara katılmayı, dernekler içinde görev almayı sever ama bunu yaparken bireyselliğini de korumasını bilir. Toplum içinde eriyip gitmez veya bütünle bir olmaz. Sadece şu kısma kadar bile hem Satürn hem de Uranüs etkilerini sizde sezmişsinizdir.

Genel anlamda orijinal insanlardır. Bu orijinalliklerini bazen fikir bazında, bazen dış görünüşü ile, bazen birlikte olduğu insanlar, bazen hobileri ile bazen de edindiği meslek ile ortaya koyar. Oldukça arkadaş canlısı, dostane, sosyal bir yapıları vardır. Her an her yerde bulunmak, gruplar içinde aktif görev almak isterler.

İşin içinde Satürn olduğundan dolayı mantıklı, analizci, kuralcı bir yapısı vardır. Ama oğlak burcundaki gibi, statükocu bir şekilde değil, daha esnek, yeniliklere açık hatta kendisi yeni şeyleri denemeye açıktır. Hava grubu bir burç olduğundan dolayı bilgi, zeka ile ilgili konular, entelektüel alanlar ilgi alanları arasında yer alır.

İnisiyatifi ele alıp kendi hayatına kendi kaderine kendi yön vermek arzusundadır. Özgürlüğüne oldukça düşkündür, kısıtlanmaktan, hareket alanının daraltılmasından hoşlanmazlar. Olaylara tarafsız, objektif bir şekilde değerlendirebilirler. Zaman zaman kendilerine karşı objektif olmakta abartıp, kendilerini çok fazla eleştirebilirler.

İçlerinde sürekli sistem karşıtı bir enerji vardır ama bu sistem karşıtlığı sistemin tamamen yok edilmesi değil, onarılması, düzenlenmesi, daha rahat algılanıp kullanılması yönündedir. Yıkıcı yok edici bir devrim dürtüsünden bahsetmiyoruz. Eleştirirken, değişmesini isterken yerine alternatifleri de getirebilmektedir.

Tam bir dünya insanıdır. Farklı bir algılama yeteneği, olayları değerlendirirken kendine has yöntemleri vardır. Fikirler, düşünceler onun için çok önemlidir. Fakat burada somut olan fikirlerden bahsediyoruz, yay gibi dini, felsefi değil. Kısacası fikir kova burcu insanı bir nevi fikir insanı.

Çeşitlilikten yanadır, hayatında insan çeşitliliği, konu çeşitliliği her türlü çeşitlilikten hoşlanır. Algılaması kapasitesi oldukça güçlüdür. Teknolojik gelişmelere, bilimsel konulara ilgi duyabilir, ilerici bir bakış açısı vardır. Elindekileri kolay kolay riske atmaz aksine koruma eğilimindedir. Zaman zaman ukala ve sivri dilleri ile rahatsız edici olabilirler.

Medikal astrolojiye göre baldırlar, ayak bilekler, uyluk kısmını yönetirler. Bu uzuvlarda ortaya çıkan rahatsızlıklar, damarlarda pıhtılaşma yaratan sorunlar, kanı bozan tüm dolaşım problemleri, kramplar kova burcu rahatsızlıklarının başında gelir.

Haberler.com - Gündem