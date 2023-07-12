Hava bugün sıcak mı? Hava sıcaklığı kaç derece olursa resmi tatil olur? 12 Temmuz hava sıcaklığı ne olacak?

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HAVA BUGÜN SICAK MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre, hava sıcaklığının ülkemiz genelinde hissedilir derecede artacağı, güney ve batı kesimlerde mevsim normallerinin 5 ile 10, diğer bölgelerde 2 ile 6 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI KAÇ DERECE OLURSA RESMİ TATİL OLUR?

Hava sıcaklığı, 50 derece üzerine çıkması durumunda resmi tatil ilan edilir. O belgede bulunan tüm devlet memurları için resmi tatil ilan edilecektir. Ayrıca, şöyle bir gizli anayasa maddesi olduğu varsayılır;

"Hava sıcaklığı 50 derecenin üzerine çıkarsa o bölgede resmi tatil ilan edilir."

İddiaya dönüşen bu kanun maddesine göre, sıcaklık 50 üzerine çıksa bile 40-45 derece olarak gösteriliyor.

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12 TEMMUZ HAVA SICAKLIĞI NE OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre, ülkemiz genelinde hissedilir derecede artacağı ve 5 ile 10, diğer bölgelerde 2 ile 6 derece üzerinde seyredeceği tahmin edilmekte.