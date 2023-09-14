HATSAN kaç lot verir? Sorusu, Hat-San Gemi İnşaa Bakım Onarım Deniz Nakliyat'nın halka arzına katılmak isteyen vatandaşlar başta olmak üzere birçok yatırımcı tarafından merak edilmekte ve internet üzerinde araştırılmakta. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Hat-San Gemi İnşaa Bakım Onarım Deniz Nakliyat'nın halka arzına onay vermesinin ardından yatırımcılar tarafından detaylar sorgulatılıyor. Peki, HATSAN kaç lot verir? Hatsan halka arz kişi başında ne kadar, kaç lot düşer?

HATSAN KAÇ LOT VERİR?

Hat-San hissesi 22,60 TL'den halka arz olacak ve eşit dağıtım olarak dağıtılacak. Halka arzda toplamda 43,300,000 lot dağıtılacağı duyuruldu ve bu kapsamda katılacak kişi sayısına bağlı olarak kişi başında düşen lot sayısı değişiklik göstermekte. Son dönemde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından açıklanan halka arz rakamları göz önünde bulundurulduğunda kişi başı 13 lot yani 294TL lot vereceği öngörülmekte fakat bu rakam katılımcı sayısına göre değişiklik gösterebilir.

HALKA ARZLAR NEDEN DÜŞÜYOR?

Gerçekleştirilmekte olan halka arzın büyüklüğüne göre ve halka arza katılım sağlayan kişi sayısına göre bu durum farklılık gösterir. Düşük büyüklükte bir halka arza oldukça fazla bir katılım gerçekleşirse eğer bu durumda kişi başına düşen lot sayısı da azalmaktadır. Son zamanlarda halka arza artan talep nedeniyle bu ve benzer durumları gösterebilirsiniz. Ayrıca halka arzın borsada işlem görmesinin ardından çoğunluk eğer bu hisseleri satmayı tercih ederse, borsa da düşüş gözlemlenebilir.