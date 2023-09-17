HATSAN HALKA ARZ SONUÇLARI: HATSAN Halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? HATSAN Halka arz hangi tarihte borsada işlem görecek?

HATSAN halka arz sonuçları, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Hat-San Gemi İnşaa Bakım Onarım Deniz Nakliyat'nın halka arzına onay vermesinin ardından talep toplama sürecinde yatırımcılar tarafından merak edilmekte olan sorulara arasında yer aldı. Peki, HATSAN Halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? HATSAN Halka arz hangi tarihte borsada işlem görecek?

HATSAN HALKA ARZ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

HATSAN halka arz işlem tarihinin 18 Eylül 2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda paylaşılması ve şirket paylarının 20 ya da 21 Eylül 2023 tarihinde borsada işlem görmeye başlaması öngörülmektedir. HATSAN halka arz sonuçları henüz duyurulmadı. Sonuçların 18 Eylül Pazartesi günü kamuoyuna açıklanması öngörülmekte. Halka arzda toplamda 43,300,000 lot dağıtılacağı duyurulan HATSAN 22,60 TL'den halka arz olmuştu.

HALKA ARZLAR NEDEN DÜŞÜYOR?

Gerçekleştirilmekte olan halka arzın büyüklüğüne göre ve halka arza katılım sağlayan kişi sayısına göre bu durum farklılık gösterir. Düşük büyüklükte bir halka arza oldukça fazla bir katılım gerçekleşirse eğer bu durumda kişi başına düşen lot sayısı da azalmaktadır. Son zamanlarda halka arza artan talep nedeniyle bu ve benzer durumları gösterebilirsiniz. Ayrıca halka arzın borsada işlem görmesinin ardından çoğunluk eğer bu hisseleri satmayı tercih ederse, borsa da düşüş gözlemlenebilir.