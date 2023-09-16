Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Hat-San Gemi İnşaa Bakım Onarım Deniz Nakliyat'nın halka arzına onay verdi. HATSAN halka arzınnı talep toplama sürecinin başlaması ile HATSAN halka arz ne zaman işlem görecek? Sorusu gündeme geldi. Peki, HATSAN halka arz ne zaman işlem görecek? HATSAN ne zaman borsada işlem görecek, hangi tarihte işleme açılacak?

HATSAN halka arz ne zaman işlem görecek? Sorusu, yatırımcılar tarafından merak edilmekte olan sorular arasında yer alıyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Hat-San Gemi İnşaa Bakım Onarım Deniz Nakliyat'nın halka arzına onay vermesinin ardından yatırımcılar tarafından merak edilen sorular arasında yer aldı ve merak edildi. Peki, HATSAN halka arz ne zaman işlem görecek? HATSAN ne zaman borsada işlem görecek, hangi tarihte işleme açılacak?

HATSAN HALKA ARZ NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

HATSAN halka arz işlem tarihinin 18 Eylül 2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda paylaşılması ve şirket paylarının 20 ya da 21 Eylül 2023 tarihinde borsada işlem görmeye başlaması öngörülmektedir. Hat-San hissesi 22,60 TL'den halka arz olacak ve eşit dağıtım olarak dağıtılacak. Halka arzda toplamda 43,300,000 lot dağıtılacağı duyuruldu.

HALKA ARZLAR NEDEN DÜŞÜYOR?

Gerçekleştirilmekte olan halka arzın büyüklüğüne göre ve halka arza katılım sağlayan kişi sayısına göre bu durum farklılık gösterir. Düşük büyüklükte bir halka arza oldukça fazla bir katılım gerçekleşirse eğer bu durumda kişi başına düşen lot sayısı da azalmaktadır. Son zamanlarda halka arza artan talep nedeniyle bu ve benzer durumları gösterebilirsiniz. Ayrıca halka arzın borsada işlem görmesinin ardından çoğunluk eğer bu hisseleri satmayı tercih ederse, borsa da düşüş gözlemlenebilir.