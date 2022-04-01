Hatimle teravih namazı kılınan camiler neresi 2022? Bu yıl Ramazan Ayı'nda İstanbul'da, diğer illerde hatimli teravih namazı kıldıran camiler hangisi?

FATİH, İSTANBUL (Haberler.com) - Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Teravih namazı camilerde cemaatle kılınacak" Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Ramazan ayı boyunca irşat faaliyetlerimizi büyük oranda yüz yüze gerçekleştireceğiz. Bunun ardından hatimli teravih kılmak isteyenler, Hatimle teravih namazı kılınan camiler neresi 2022? Bu yıl Ramazan Ayı'nda İstanbul'da ve diğer illerde hatimli teravih namazı kıldıran camiler hangisi? merak etti. İşte detaylar...

BU SENE CAMİLERDE TERAVİH NAMAZI KILINACAK MI?

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Ramazan ayı boyunca irşat faaliyetlerimizi büyük oranda yüz yüze gerçekleştireceğiz. Beş vakit namazda olduğu gibi teravih namazı da camilerimizde cemaatle kılınacaktır" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, başkanlığın eğitim binasındaki konferans salonunda düzenlenen 2022 Yılı Ramazan Ayı Faaliyetleri Tanıtım Programı'na katıldı. Programa Diyanet İşleri Başkan Yardımcıları Burhan İşliyen, Huriye Martı ve başkanlığın ilgili personelleri katılım gösterdi. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan toplantı, bu yıl 'Ramazan ve Doğruluk' temasıyla düzenlenecek olan faaliyetlerin tanıtım filminin izlenmesiyle devam etti. Programda bir konuşma gerçekleştiren Başkan Erbaş, Ramazan ayının bir paylaşma mevsimi olduğunu, acının ve hüznün paylaşılarak hafifletilmesi gerektiğinin altının çizdi.

2022 HATİMLE TERAVİH NAMAZI KILDIRAN CAMİLER HANGİSİ?

Bu yıl teravih namazları camilerde kılınabilecek. Buna ek olarak bazı camilerde Hatimli teravih namazı kıldırılıyor. Her gün teravih namazında 1 cüz okunarak toplam 30 günde 1 hatim yapılıyor. Genellikle her ilçede en az 2-3 tane hatimli teravih kıldıran camiler mevcuttur. Hatimli teravih kıldıran camiler listesine Diyanet'in resmi web sitesinden erişebilirsiniz...

DİYANET HATİMLİ TERAVİH NAMAZI KILDIRAN CAMİLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...

İSTANBUL'DA HATİMLE TERAVİH NAMAZI KILDIRAN CAMİLER NERESİ?

Şişli : MECİDİYEKÖY TEVFİKAĞAZADE C.

Eyüpsultan : PROF.DR.MAHMUT ESAT COŞAN C.

Sarıyer : TARABYA AYDINEVLER EBUBEKİR C.

Fatih : HOCA ÜVEYZ C.

: HOCA ÜVEYZ C. Gaziosmanpaşa : KÜÇÜKKÖY TATBİKAT C.

Ümraniye : AHİ EVRAN MESCİDİ

Ümraniye : SANTRAL MUSTAFA AVNİ C.

Sancaktepe : SAMANDIRA MERKEZ C.

Fatih : KUMRULU MESCİDİ

: KUMRULU MESCİDİ Fatih : ŞEHZADEBAŞI C.

: ŞEHZADEBAŞI C. Bayrampaşa : KOCATEPE C.

Maltepe : HÜSNİYE ARAT-MEHMET MACİT C.

Fatih : YAVUZ SULTAN SELİM C.

: YAVUZ SULTAN SELİM C. Eyüpsultan : ŞEVKİBEY C.

Fatih : GAZİ AHMETPAŞA C.

: GAZİ AHMETPAŞA C. Gaziosmanpaşa : PROFESÖR MAHMUT ESAT COŞAN C.

Bakırköy : M.KEMAL KIYMET DEMİR MESCİDİ

Fatih : HEKİMOĞLU ALİPAŞA C.

: HEKİMOĞLU ALİPAŞA C. Fatih : SANKİYEDİM C.

: SANKİYEDİM C. Adalar : HACI MEHMET KERSE MESCİDİ

Kartal : MAARİFİ C.

Fatih : ŞEVKET ÇUKURBOSTAN C.

: ŞEVKET ÇUKURBOSTAN C. Fatih : İSKENDERPAŞA C.

: İSKENDERPAŞA C. Fatih : HADIM İBRAHİMPAŞA C.

: HADIM İBRAHİMPAŞA C. Ataşehir : SELMAN-I FARİSİ C.

Fatih : BEHRUZAĞA ODABAŞI C.

: BEHRUZAĞA ODABAŞI C. Fatih : MURATPAŞA C.

: MURATPAŞA C. Şile : HACIOSMANAĞA C.

Arnavutköy : ARNAVUTKÖY MERKEZ C.

Eyüpsultan : ALİBEYKÖY HATİCE SULTAN C.

Fatih : TAHİRAĞA C.

: TAHİRAĞA C. Eyüpsultan : KIZILMESCİT C.

Gaziosmanpaşa : KÜÇÜKKÖY MERKEZ C.

Fatih : MUSTAFA MUSLİHİDDİN YARHİSAR C

: MUSTAFA MUSLİHİDDİN YARHİSAR C Sarıyer : CUMHURİYET MH.HACIOSMAN C.

Ümraniye : NECAT C.

Avcılar : FETİH C.

Eyüpsultan : ARPACI HAYRETTİN C.

Sultangazi : MESCİDİ SELAM C.

Eyüpsultan : HÜSEYİN ŞAHİN C.

Beylikdüzü : SACİT ATEŞ C.

Sultangazi : RAVZA C.

Fatih : MİHRİMAH SULTAN C.

: MİHRİMAH SULTAN C. Başakşehir : HZ.BİLALİ HABEŞİ C.

Fatih : HACI HAMZA C.

: HACI HAMZA C. Fatih : YUSUF ŞUCAATTİN C.

: YUSUF ŞUCAATTİN C. Ataşehir : BAĞLARİÇİ C.

Üsküdar : ÖMER ÖZTÜRK C.

Esenler : HZ.ALİ C.

Sultanbeyli : ULU C.

Fatih : SEYİTÖMER C.

: SEYİTÖMER C. Fatih : SOĞANAĞA C.

: SOĞANAĞA C. Sancaktepe : AZİZ BAYRAKTAR C.

Bu camilere ek olarak bazı camilerde yine hatimli teravih kıldırılıyor. Fakat Diyanet'te liste güncel olmayabilir. Bu bakımdan cami imamlarına sorarak bulunduğunuz ilçede hangi camilerde hatimli teravih kıldırılıyor öğrenebilirsiniz. Ama Diyanet'in listesi yukarıdaki gibidir.

DÜZCE'DE HATİMLE TERAVİH NAMAZI KILDIRAN CAMİLER NERESİ?

Düzce Müftülüğü, Ramazan ayı öncesinde hatimle teravih namazı kılınacak camileri belirledi.

Müftülük, Ramazan ayında hatimle teravih namazı kılınacağı belirledi. Buna göre merkezde 3, diğer ilçelerde birer olmak üzere toplam 8 camide hatimle teravih namazı kılınacak.

Merkez'de Hacı Davut Camii'nde İmam Hatip Murat Safa, Kültür Mahallesi Camii'nde Uzman İmam Hatip Bekir Gülbahar ve Beyciler Fatih Camii'nde Vaiz İsmail Lezgi hatimle teravih namazı kıldıracak.

İlçelerde ise Akçakoca'da Nuruosmaniye Camii'nde İmam Hatip Yunus Öztaş, Cumayeri Yeni Camii'nde Kur'an-ı Kerim öğreticisi Hasan Bay ve 5 öğrenci, Çilimli Yeşiltepe Hüseyinağa Camii'nde İmam Hatip Ömer Ulusoy, Kaynaşlı M. Emin Turna Camii'nde Kur'an-ı Kerim öğreticisi İsmail Kuyucu ve Yığılca Orhangazi Camii'nde İmam Hatip Mehmet Kılıç hatimle teravih namazı kıldıracak.

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