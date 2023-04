Hatim duası nasıl yapılır? Hatim duası okunuşu! Hatim duası nasıl okunur?

Kur'an-ı Kerim'in baştan sona 1 kez okunmasına hatim adı verilmiştir. Kur'an'ı hatim eden kişiler tarafında hatim duasının nasıl okunacağı araştırılmaktadır. Kur'an'ı baştan sona hatim ettikten ettikten sonra hatim duasının okunmasının sünnet olduğu söylenmiştir. Peki, Hatim duası nasıl yapılır? Hatim duası nasıl okunur? İşte, Hatim duası okunuşu!

HATİM DUASI NE ZAMAN YAPILIR?

Hatim duası Kur'an'ı Kerim'i bir kere baştan sonra okuduktan sonra (yani hatim yaptıktan) sonra okunan bir duadır. Çok sevap ve sünnettir. Bu bakımdan alimler tarafından okunulması tavsiye edilmiştir.

HATİM DUASI OKUNUŞU!

Ey bütün alemlerin rabbi olan Allah'ım! Sana sonsuz hamd-ü senalar ederiz, bütün salat-ü selamlar, rahmet ve selametlikler, Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed Aleyhisselam'a onun ehli beytine ve bütün Ashab-ı Kiramının üzerine olması için huzuru izzetinde niyaz ediyoruz, kabul eyle ya rabbi!

Ey yüce rabbimiz! Bizden yapmış olduğumuz ibadetlerimizi kabul buyur, çünkü sen her şeyi hakkıyla işiten, her şeyi hakkıyla bilensin. Ey Yüce Rabimiz! Bütün günah ve hatalarımızdan tevbe ediyoruz, tevbelerimizi kabul eyle ya rabbi! Muhakkak ki sen çok rahmetlisin, tevbeleri acıyarak kabul edensin bizimde niyazımızı kabul eyle ya rabbi!

Ey ikram edenlerin en keremlisi! İkramınla ihsanınla günahlarımızı bize bağışla Kur'an'ı dünyada bize yoldaş, ahirette nur eyle ya rabbi! Allah'ım Kur'an'ın her harfine karşılık bize bir halavet her kelimesine bir keramet her ayetine bir saadet her suresine bir selamet ver ya rabbi!

Ey tüce Allah'ım! Okuduğumuz hatm-i şerifi ve tilavet ettiğimiz Kur'an'ın sevabını yüce Peygamberimiz Hz.Muhammed Sallalllahu Aleyhi Vesselem'in ruhuna ve bütün peygamberlerin ruhlarına hediye ettik ikram eyle ya Rabbi!

Yüce Peygamberimizin evladlarının, zevcelerinin, ashabının, ruhlarına hediye eyledik vasıl eyle ya Rabbi!

Ey yüce Rabbimiz! Okumuş olduğmuz Kur'an'ın sevabını büyün ölmüşlerin ve babalarımızın, annelerimizin, kardeşlerimizin, arkadaşlarımızın, meşayıhımızın, üstadlarımızın, üzerimizde hakkı bulunan erkek ve kadın bütün müslüman kardeşlerimizin ruhlarına hediye eyledik ulaştır ya Rabbi! Ey bütün ihtiyaçları karşılayıp gideren ve ey bütün duaları kabul buyuran Allah'ım! Merhametinle dualarımızı kabul eyle ya rabbi! Ey merhamet edenlerin en merhametlisi olan Allah'ım! Dualarımızı makbul eyle! Amin.

Subhaneke rabbike rabbil izzeti amma yesifun. Ve selamün alel mürselin. Vel hamdü lillahi rabbil alemin. El Fatiha