Hatice Uysal kimdir? Gültekin Uysal'ın eşi kimdir? Hatice Uysal kaç yaşında, nereli, mesleği ne, çocukları kimler? Hayatı ve biyografisi!

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın eşi Hatice Uysal kimdir merak edildi. Peki, Hatice Uysal kimdir, aslen nereli, mesleği ne, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, eşi kimdir? Hatice Uysal ile ilgili detaylar yazımızda...

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Hatice Uysal geliyor. Peki, Hatice Uysal kimdir? Gültekin Uysal'ın eşi Hatice Uysal kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Hayatı ve biyografisi nedir? İşte bilgiler...

GÜLTEKİN UYSAL'IN EŞİ KİMDİR?

Gültekin Uysal'ın eşi Hatice Uysal'dır.

HATİCE UYSAL KİMDİR?

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın eşi Hatice Uysal İstanbul doğumlu ve 45 yaşındadır. Hatice Uysal, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi mezunudur. Hatice Uysal, 2002 yılında Gültekin Uysal ile evlenmiştir. Çiftin Kayra Uysal ve Berrin Uysal isminde 2 kız çocuğu bulunmaktadır.

GÜLTEKİN UYSAL KİMDİR?

Gültekin Uysal (d. 3 Nisan 1976, Afyonkarahisar), Türk siyasetçi. Demokrat Parti genel başkanı ve Afyonkarahisar milletvekili.

Hayatı

3 Nisan 1976 yılında Afyonkarahisar'da doğdu. İlkokulu Afyonkarahisar'da Gedik Ahmet Paşa İlköğretim Okulu'nda, ortaokul ve liseyi İstanbul'da Özel Üsküdar Fazilet Erkek Lisesi'nde tamamladı. Üniversite eğitimi için Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Houston Üniversitesi'nde siyaset bilimi alanında lisans eğitimine başladı. Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nde lisans öğrenimini tamamladı.

Aile şirketi Reisoğlu Mermer'de çalıştı. Türk Ocakları Afyonkarahisar şubesi, Liberal Düşünce Topluluğu, Afyon Eğitim Vakfı, Yörük-Türkmen Federasyonu gibi kuruluşlarda görev yaptı. Türkiye Günlüğü ve Piyasa dergilerinde çevirileri yayınlandı.

Dedesi Adalet Partisi'den İscehisar belediye başkanlığı ve Doğru Yol Partisi İscehisar kurucu ilçe başkanlığı, amcası Anavatan Partisi'den İscehisar belediye başkanlığı yapmıştır.