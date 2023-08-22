Hatice Temizkan kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Avukat Hatice Temizkan'ın hayatı ve biyografisi!

Avukat Hatice Temizkan'ın hayatı, kariyeri ve biyografisi merak ediliyor. Peki, Hatice Temizkan kimdir, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, nereli, mesleği ne, evli mi? Hatice Temizkan ile ilgili bilgiler yazımızda...

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Hatice Temizkan geliyor. Peki, Hatice Temizkan kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Hatice Temizkan'ın hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar...

HATİCE TEMİZKAN KİMDİR?

Hatice Temizkan, Avukat'tır. Özellikle aile hukuku, iş hukuku ve ceza hukuku alanlarında uzmandır. Hatice Temizkan, Ankara Barosu üyesidir. Hukuki danışmanlık hizmetleri sunan Hatice Temizkan bazı seminer ve programlarda konuşmacı olarak yer almaktadır. Hatice Temizkan şimdilerde Show TV'de yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programında yer alıyor.

Sosyal medya hesaplarını da aktif olarak kullanan Hatice Temizkan'ın İnstagram'da 50 bin takipçisi bulunmaktadır.