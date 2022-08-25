Gülşen'in nisan ayında verdiği bir konserde söyledikleri gündeme bomba gibi düştü. İmam Hatip liselerinde okuyanlar hakkında bir çıkışta bulunan şarkıcı, sosyal medyada tepki toplarken Hatice'den destek geldi. Peki, Hatice ne dedi? Şarkıcı Hatice Gülşen İmam Hatip konusunda ne dedi?

Şarkıcı Hatice, "İmam hatipte okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor" sözünden dolayı tepki çeken ve hakkında soruşturma başlatılan Gülşen'e sahip çıkarak "Kadın kendi özgür iradesiyle ne yapıyorsa yapıyor" dedi. Açıklama sonrası Hatice ne dedi? Şarkıcı Hatice Gülşen İmam Hatip konusunda ne dedi gibi konular araştırıldı

ŞARKICI HATİCE GÜLŞEN İMAM HATİP KONUSUNDA NE DEDİ?

Binlerce sosyal medya kullanıcısı "Gülşen Tutuklansın" etiketiyle Twitter gündemine oturan Gülşen için "Bunun hesabı sorulsun", "Toplumun sinir uçlarını kaşıyor" ve "Böyle sanatçılar istemiyoruz" yorumunu yaptı.

Şarkıcı Hatice, Gülşen'e sahip çıkarak "İyice şaşırdı herkes kadın kendi özgür iradesiyle ne yapıyorsa yapıyor açık giymek günahsa öbür tarafta verir hesabını benim asıl anlamadığım çok açık giyinen eleştiriliyor peki çok kapalı yani çarşaf giyenler neden eleştirilmiyor? Gülşen aslında hepimizin yerine tüm Araplara veriyor cevabını, ben açıklık değil verdiği mesaja bakıyorum" dedi.