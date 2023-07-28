Merkez Bankası'nda başkan yardımcılığı yapan 3 ismin yerine; Osman Cevdet Akçay, Fatih Karahan ve Hatice Karahan atandı. Bu gelişmeyle birlikte Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan ve 3 yardımcısının da Boğaziçi Üniversitesi'nden mezun olması dikkatlerden kaçmadı. Peki, Hatice Karahan kimdir, nereli, kaç yaşında? Merkez Bankası yardımcısı Hatice Karahan kimdir?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası başkan yardımcıları Emrah Şener, Taha Çakmak ve Mustafa Duman görevden alındı. Başkan yardımcılıklarına Osman Cevdet Akçay, Fatih Karahan ve Hatice Karahan atandı. 3 isimle birlikte Başkan Hafize Gaye Erkan'ın yardımcıları değişmiş oldu. Peki, Hatice Karahan kimdir, nereli, kaç yaşında? Merkez Bankası yardımcısı Hatice Karahan kimdir?

HATİCE KARAHAN KİMDİR?

Boğaziçi Üniversitesi İşletme bölümünden mezun olduktan sonra Boğaziçi Üniversitesi'nden İktisat yüksek lisans derecesi aldı. 2006 senesinde Syracuse Üniversitesi'nde ekonomi doktorasını tamamlayan Karahan, aynı üniversite bünyesindeki Center for Policy Research'te araştırmalar yürüttü. Türkiye'ye döndükten sonra çeşitli üniversitelerde ders vermenin yanı sıra, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'nda (TÜBİTAK) danışmanlık görevi üstlendi. Karahan ayrıca, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve İstanbul Sanayi Odası (İSO) gibi Türkiye'nin önde gelen iş dünyası kuruluşlarında uzun yıllar ekonomi danışmanlığı yaptı. 2015 itibariyle İstanbul Medipol Üniversitesi Ekonomi ve Finans Bölümü'nde kurucu bölüm başkanlığı görevini ifa etti. 2020 yılında profesör unvanı aldı. Temmuz 2017'de T.C. Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına atanmış olan Karahan, ayrıca Harvard Üniversitesi ve Columbia Üniversitesi'nde ekonomi alanında misafir akademisyen olarak 2 yıl süreyle görevde bulundu. Karahan'ın ekonomik değerlendirmeleri, Roubini's Economonitor, Dünya Gazetesi ve Derin Ekonomi gibi çeşitli yayın platformlarında da yer aldı. Karahan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ekonomiden sorumlu başdanışmanı olarak atanmıştı.

3 YARDIMCI DA GÖREVDEN ALINDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan atama kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu karara göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) başkan yardımcıları Emrah Şener, Taha Çakmak ve Mustafa Duman, 1211 sayılı Kanunun 29'uncu maddesi, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 35'inci maddesi ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 7'nci maddeleri kapsamında görevden alındı. Yerlerine yeni atamalar yapıldı ve TCMB başkan yardımcılıklarına Osman Cevdet Akçay, Fatih Karahan ve Hatice Karahan getirildi. Bu yeni atamalar, TCMB'nin yönetim kadrosunda önemli değişikliklerin yaşandığı bir dönemi işaret etmektedir.