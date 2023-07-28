Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Hatice Karahan hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Hatice Karahan'ın kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Hatice Karahan kimdir? Hatice Karahan hangi görevleri yaptı? Hatice Karahan kaç yaşında, nereli?

Gündemde yer alan isimlerden biri olan Hatice Karahan hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Hatice Karahan'ın hayatını araştırıyor. Peki, Hatice Karahan kimdir? Hatice Karahan hangi görevleri yaptı? Hatice Karahan kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde.

HATİCE KARAHAN KİMDİR?

Hatice Karahan, 1978 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. 1999 yılında Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu. 2001 yılında da Boğaziçi Üniversitesi'nde İktisat yüksek lisans eğitimini tamamlayarak doktora çalışmalarını yapmak üzere ABD'ye gitti. 2006 yılında Ekonomi doktorasını tamamladığı Syracuse University'de ekonomi dersler verirken, Center for Policy Research bünyesinde araştırmacı olarak çalıştı.

Türkiye'ye dönerek İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde ders verdi. TÜBİTAK'ta danışmanlık görevi üstlenen Karahan, 2014 senesinde makroekonomi alanında doçent oldu.

TİM, MÜSİAD, İSO ve DEİK gibi iş dünyasının çeşitli kuruluşlarına ekonomi danışmanlığı yapan Karahan, 2015 yılından bu yana İstanbul Medipol Üniversitesi, İngilizce Ekonomi ve Finans Bölümü'nün kurucu başkanlığını yapmış ve dersler vermiştir.

2014 senesinde Türkiye'nin ilk kapsamlı dış ticaret raporunu kaleme alan Hatice Karahan'ın, çok sayıda uluslararası ve ulusal akademik dergi ve kitapta makaleleri yayımlandı.

Hatice Karahan, 6 Temmuz 2017 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ekonomiden Sorumlu Başdanışmanı oldu.