Hatice Akbaş kimdir? Hatice Akbaş nereli, kaç yaşında? Hatice Akbaş boks kariyeri! - Haberler

Hatice Akbaş kimdir? Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 54 kiloda milli boksör Hatice Akbaş, Romanyalı rakibini yenerek dünya şampiyonu oldu. Buse Naz Çakıroğlu'ndan sonra Akbaş da kendi sıkletinde şampiyon olarak, Türkiye'ye 2. altın madalyayı getirdi. Peki, Hatice Akbaş kimdir? Hatice Akbaş nereli, kaç yaşında? Hatice Akbaş boks kariyeri haberimizde...

HATİCE AKBAŞ KİMDİR?

Babasının yönlendirmesiyle 10 yaşında muaythaiye başlayan 21 yaşındaki Hatice Akbaş, ayrıca boks ve kick boksla da ilgilendi.

Hatice, muaythaide Türkiye ve Balkan, kick boksta Türkiye şampiyonluğu kazandı, boksta ise 2016 yılında düzenlenen Yıldız Kızlar Avrupa Şampiyonası'nda altın madalyanın sahibi oldu.

Hatice Akbaş, kendisi 10 yaşındayken babasının spor salonu açtığını söyledi.

Kendisinin de iki kardeşiyle spor salonuna gittiğini dile getiren milli boksör, "2016 yılında yıldızlarda ilk kez Türkiye Şampiyonası'na katıldım ve şampiyon oldum. Daha sonra milli takıma gittim. Avrupa şampiyonu oldum. 2018 yılında da uluslararası turnuvada şampiyon oldum." diye konuştu.

HATİCE AKBAŞ DÜNYA ŞAMPİYONU OLDU!

Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 54 kiloda mücadele eden milli boksör Hatice Akbaş, altın madalya kazandı.

RAKİPLERİNİ TEK TEK ELEDİ

Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri'nde düzenlenen şampiyonanın 11. ve son gününde Hatice Akbaş, 54 kiloda final maçına çıktı. İlk turu maç yapmadan geçen, ikinci turda Alman Zeina Nassar'ı, üçüncü turda Ermeni Ekaterina Sycheva'yı, çeyrek finalde Bulgar Stanimira Petrova'yı, yarı finalde de Taylandlı Tintabthai'yi eleyen milli boksör, finalde Romanya'dan Lacramioara Perijoc ile karşılaştı.

TÜRKİYE'YE 3. ŞAMPİYONLUĞU GETİRDİ

Tribünlerin büyük desteğiyle maça iyi başlayan Hatice, ilk raundu 4-1 aldı. İkinci raundu 3-2 kaybeden milli boksör, son raunda genel skorda üstün girdi. Son 3 dakikalık bölümü de 3-2 alan ay-yıldızlı boksör, maçı 3-2 kazanarak altın madalyaya uzandı. Hatice Akbaş, 48 kiloda Ayşe Çağırır ve 50 kiloda Buse Naz Çakıroğlu'nun ardından Türkiye'ye bu organizasyondaki 3. şampiyonluğunu getirdi.

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