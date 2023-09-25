Hatayspor-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor maçı hangi kanalda?

Hatayspor ve Trabzonspor arasında oynanacak olan futbol maçının tarihi ve saati merak konusu oldu. Maçın ne zaman ve saat kaçta başlayacağı futbol severler tarafından büyük bir ilgiyle bekleniyor. Peki, Hatayspor-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor maçı hangi kanalda? İşte detaylar...