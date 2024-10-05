Hatayspor Trabzonspor arasında gerçekleşecek olan futbol maçının tarihi ve saatinin yanı sıra yayınlanacağı kanal merak ediliyor. Bu önemli karşılaşma, futbolseverler tarafından büyük bir ilgiyle bekleniyor. 2024-2025 sezonunun başlangıcını işaret eden Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig maçları, bugün oynanacak karşılaşmalarla başlayacak. Maçın tarihi, saati ve yayın kanalı hakkında en güncel bilgilere ulaşmak için haberimizi okuyabilirsiniz.HATAYSPOR TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN? Hatayspor Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

HATAYSPOR TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Hatayspor Trabzonspor maçı beIN Sports'tan canlı olarak yayınlanacak. Hatayspor Trabzonspor maçını beIN Sports'tan şifresiz izleyebilmeniz için beIN Sports kullanıcısı olmanız gerekmektedir. beIN Sports kullanıcıları bu akşamki Hatayspor Trabzonspor maçını şifresiz izleyebilecekler.

HATAYSPOR TRABZONSPORMAÇI SAAT KAÇTA?

Hatayspor Trabzonspor maçı bu akşam saat 19.00'da başlayacak. Maç beIN Sports'tan canlı olarak izlenebilecek.

HATAYSPOR TRABZONSPOR İLK 11 BELLİ OLDU MU?

Hatayspor Trabzonspor ilk 11'ler:

HATAYSPOR TRABZONSPORMAÇI NEREDE OYNANACAK?

Hatayspor Trabzonspor maçı, Mersin'de, Mersin Stadyumu'nda oynanacak.

MAÇIN HAKEMİ KİM?

Atakaş Hatayspor Trabzonspor maçının hakemi belli oldu.

Buna göre müsabakayı Ali Şansalan yönetecek. Şansalan'ın yardımcılıklarını Esat Sancaktar ve Ceyhun Sesigüzel yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Alper Akarsu.