Hatayspor - Trabzonspor CANLI izle! MAÇ BAŞLADI! Hatayspor - Trabzonspor maçı canlı izle! Hatayspor - Trabzonspor maçı kaç kaç, bitti mi?
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Hatayspor - Trabzonspor Süper Ligi maçı, 06.05.2021 Cuma bugün saat 20.00'de başlayacak.
Hatayspor - Trabzonspor Süper Ligi maçı beiNSport'tan yayınlanacak.
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Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Trabzonspor'u konuk edecek. Yeni Hatay Stadyumu'nda bugün saat 20.00'de başlayacak müsabakayı Volkan Bayarslan yönetecek. Bayarslan'ın yardımcılıklarını Bilal Gölen ve Furkan Ürün yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Oğuzhan Çakır olacak.
Bu müsabakada VAR koltuğunda Emre Malok oturacak. Malok'a AVAR olarak Kerem Ersoy ve Ozan Ergün eşlik edecek.
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