Süper Toto Süper Lig'de Galatasaray ile Hatayspor karşı karşıya gelecek. Futbolseverler tarafından merak edilenler arasında ise Hatayspor teknik direktörü kim? Hatayspor teknik direktörü Volkan Demirel kimdir? soruları yer alıyor. Detaylar haberimizde....

Süper Lig'de futbol heyecanı devam ederken merak edilenler arasında Hatayspor teknik direktörü kim? Hatayspor teknik direktörü Volkan Demirel kimdir? soruları yer aldı. Süper Lig'de liderliği elinde tutan Galatasaray'ın Hatayspor ile karşılaşmasına az zaman kala arama motorlarında Hatayspor teknik direktörü kim? Hatayspor teknik direktörü Volkan Demirel kimdir? soruları merak edildi.

HATAYSPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ KİM?

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor'da teknik direktörlük görevine Volkan Demirel getirildi. Atakaş Hatayspor Kulübünün onursal başkanı Lütfü Savaş, Antakya EXPO alanında gazetecilere yaptığı açıklamada, ligde 6 haftalık periyot sonunda alışmadıkları bir durumla karşı karşıya kaldıklarını söyledi.

Sezon başında Serkan Özbalta ile anlaştıklarını anımsatan Savaş, şunları kaydetti:

"Sonuç itibarıyla ne kadar top sizde olsa da 'güzel oynadık' desek de maç sonucu negatif yansıdı. İki gün önce de hocamızla anlaşarak ayrıldık. Bugün istifa edecek. Bu kötü gidişi durdurmak adına da yönetimimiz harıl harıl çalıştı. Belli hocalarla görüşme yaptık. Finalinde Volkan Demirel'le el sıkıştık. Bugün Serkan Özbalta ile ayrıldıktan sonra Volkan hocayla resmi imza atacağız."

VOLKAN DEMİREL KİMDİR?

Volkan Demirel (d. 27 Ekim 1981 Fatih, İstanbul), kaleci pozisyonunda görev almış eski millî futbolcu, futbol yorumcusu ve teknik direktör. Süper Lig ekiplerinden Hatayspor'u çalıştırmaktadır.

Volkan Demirel profesyonel futbolculuk kariyerine 2000 yılında Kartalspor'da başladı. 2002 yılında Fenerbahçe'ye transfer oldu. Burada beş Süper Lig, iki Türkiye Kupası ve üç Türkiye Süper Kupası şampiyonluğu yaşadı. 2004'ten itibaren Türkiye millî takımının formasını giyen futbolcu, 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası' nda mücadele etmiştir. 2 Eylül 2019 tarihinde futbolu bırakan Volkan Demirel, 2021 yılına kadar Fenerbahçe'de yardımcı antrenör olarak görev yaptı. 2021 Aralık ayında Fatih Karagümrük takımında teknik direktörlük görevine başladı. 2022'de Fatih Karagümrük' den ayrıldı. 19 Eylül 2022 tarihinde Hatayspor'un teknik direktörü oldu. 27 Ekim 1981 tarihinde İstanbul'un Fatih ilçesinde doğmuştur. Babası Artvin'in Şavşat ilçesinden Gürcü, annesi ise Rize'nin Ardeşen ilçesinden Laz asıllıdır. Kaleciliğe ortaokul takımında başladı. Okul takımında genelde orta saha mevkiinde görev yapan Volkan, takımın kalecisinin takımdan ayrılmasının ardından kaleye geçti. Volkan bunun ardından okul takımındaki arkadaşlarıyla Kartalspor'a transfer oldu. Kartalspor'da ilk resmî müsabakasına 24 Eylül 2000 tarihinde Sarıyerspor maçında çıkan Volkan Demirel, bu maçta kalesinde 2 gol görmüştür ve maç 2-2 bitmiştir. Kartalspor'da Servet ve Egemen gibi millî futbolcularla forma giyen Volkan, bu takımda 51 maçta forma giydi ve burada geçirdiği iki yılın ardından 2002-03 sezonunda Fenerbahçe'ye transfer oldu.

Fenerbahçe

Fenerbahçe'deki kariyeri 29 Haziran 2002'de TSV Dorfen ile yapılan hazırlık maçı ile başladı. İlk resmî maçına Rüştü Reçber'in sakatlığı nedeniyle 26 Nisan 2003'te Samsunspor karşısında çıkmıştır. Maçın ilk dakikalarında kalesinde gol görmüştür fakat Johnson'ın attığı golle karşılaşma 1-1 sonlanmıştır. Ayrıca Volkan, bu maçta 24 numaralı formayı giymiştir. 2002-03 sezonunda Süper Lig'de Fenerbahçe-Diyarbakırspor maçında çıkan tartışmaya yedek kulübesinden karışıp kırmızı kart gören Volkan, 2002-03 sezonunda başka maçta şans bulamamıştır.

2003-2004

2003-04 sezonunda ise Rüştü Reçber'in Barcelona'ya transfer olmasının ardından teknik direktör Christoph Daum tarafından şans bulmaya başlayan Volkan, bu sezon ilk maçına 7 Aralık 2003 tarihinde MKE Ankaragücü karşısında çıkmıştır ve takımı Pierre van Hooijdonk'un 2 golü, Ümit Özat ve Selçuk Şahin'un golleriyle 4-1 galip gelmiş ve Fenerbahçe formasıyla ilk galibiyet sevincini yaşamıştır. 13 Aralık 2003 tarihinde Fenerbahçe'nin Denizlispor ile oynadığı karşılaşmada kalesini gole kapatan Volkan, takımının 2-0 galip gelmesinde pay sahibi olmuştur ve ilk defa bir resmî maçta kalesini gole kapatmıştır.

Volkan ilk Galatasaray derbisine 28 Şubat 2004 tarihinde çıkmıştır. Fenerbahçe, Nobre'nin golüyle öne geçmiştir fakat daha sonra Volkan, Ömer Erdoğan'in golüne engel olamamıştır. Fakat son dakikalarda Mehmet Yozgatlı'nın attığı golle Fenerbahçe, karşılaşmadan 2-1 galip ayrılmıştır.

2003-04 sezonunda 19 lig maçında 22 numaralı formasıyla mücadele eden Volkan Demirel, o sezon ilk şampiyonluğunu yaşamıştır.

2004-2005

2004-05 sezonunda 1 numaralı formayı almıştır. Geri dönen Rüştü Reçber ise 34 numarayı almıştır. Fakat Rüştü'nün dönmesiyle Volkan, ikinci kaleci konumuna düşmüştür. 2004-05 sezonunda 6 maçta forma giyen Volkan, İstanbulspor, Denizlispor ve Kayserispor maçlarında kalesini gole kapatmıştır ve sezon sonunda kariyerinin ikinci şampiyonluğa ulaşmıştır.

2005-2006

2005-06 sezonunda 18 lig maçına çıkan Volkan, birinci kaleci Rüştü'den daha çok maçta forma giymeye başlamıştır. O sezon Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Ali Sami Yen Stadyumu'nda Tuncay'a asist yapmıştır.

2006-2007

Bu sezonun başında oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde Rüştü Reçber'in yedeği olarak kulübede yer aldı. Bu sezondaki ilk maçına sezonun ikinci haftasında Gençlerbirliği ile oynanan lig maçının 60. dakikasında sakatlanan Rüştü Reçber'in yerine girerek dahil oldu, Fenerbahçe maçı 2-0 kazandı.

22 Kasım 2006 tarihinde Kayserispor ile oynanan maçta Rüştü'den formayı almayı başardı. Rüştü Reçber'in İtalya ile oynanan millî maçta sakatlanmasından sonra ligin 22.haftasına kadar Fenerbahçe'nin birinci kalecisi olarak kadroda yer aldı.

UEFA Kupası'nda ise Palermo ile oynanan H Grubu İkinci maçından itibaren ilk 11'de yer almaya başladı. Fenerbahçe, gruptan 3. olarak çıktı. Son 32 turunda AZ Alkmaar ile karşılaştı. İlk maç 2-2, ikinci maç ise 3-3'lük beraberlik ile sonuçlandı, deplasman golü kuralı nedeniyle tur atlayan taraf Az Alkmaar oldu.

25 Şubat 2007 tarihinde Antalyaspor ile oynanan 22. hafta maçında Fenerbahçe, deplasmanda maçı 1-0 kaybetti. Fenerbahçe futbol kafilesi gece geç saatlerde Sabiha Gökçen Havalimanı'na ulaştı ve tepkilerle karşılandı. Fenerbahçe'nin Samandıra Tesisleri'nde ise bir grup Fenerbahçe taraftarı saç jölesi getirip, Volkan Demirel'in aleyhinde tezahüratlarda bulundu. Volkan, ligin son haftasına kadar kaleyi Serdar Kulbilge'ye teslim etti.

26 Mayıs 2007 tarihinde ligin son haftasında Ankaragücü ile Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanan maça Fenerbahçe, Süper Lig Şampiyonu olarak çıktı. Fenerbahçe 35. dakikada 1-0 geri düştü. 38. dakikada Serdar Kulbilge'nin yerine oyuna Volkan Demirel girdi. Fenerbahçe, maçı 3-1 kazanarak ligi 70 puan ile Beşiktaş'ın 9 puan önünde birinci bitirdi. Böylelikle Volkan Demirel, Fenerbahçe'nin 100. yılında 3. Süper Lig şampiyonluğunu yaşamış oldu.

2007-2008

Bu sezonun başında, geçen senenin Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş ile oynanan Türkiye Süper Kupa Final maçının kadrosunda yer aldı fakat oynamadı. Fenerbahçe maçı 2-1 kazanarak şampiyon oldu.

Geçen sezonu şampiyon olarak tamamlayan Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde eleme turu oynama şansı yakaladı. Fenerbahçe, Belçika takımı olan Anderlecht ile eşleşti. Volkan Demirel, ilk maçın kadrosuna alınmadı. İkinci turda ise kalede yer aldı. Fenerbahçe ilk maçı 1-0, ikinci maçı ise 2-0 kazanarak UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katıldı.

Türkiye Kupası'nda grup maçlarında sadece iki kez forma giydi. Fenerbahçe, Gruptan lider çıkarak çeyrek finalde Galatasaray ile eşleşti. Volkan Demirel iki maçta da kalede yer aldı. Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanan ilk maç 0-0 berabere bitti. Rövanş maçında Galatasaray 4. dakikada H. Şükür ile 1-0 öne geçti. Fenerbahçe'de Diego Lugano, maçın hakemi Cüneyt Çakır'a el işareti yaptığı gerekçesiyle ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyundan atıldı. Bu olaydan sonra ataklarına hız kesmeden devam eden Fenerbahçe aradığı golü 67. dakikada Gökhan Gönül ile buldu ve beraberliği yakaladı. 90. dakikada ise Galatasaray, Ümit Karan'ın golü ile skoru 2-1 getirdi. Cassio Lincoln'un kasıklarına dizi ile vuran Volkan Demirel doğrudan kırmızı kart görerek maçın son dakikalarında takımını 9 kişi bıraktı. Galatasaray, maçı 2-1 kazanarak kupada yarı finale yükseldi. Maçtan sonra Volkan Demirel, Lincoln'ün ailesine ve yakınlarına küfür etmesi yüzünden Lincoln'e vurduğunu söyledi. TFF, Volkan Demirel'e 6 maç ceza verdi fakat genç kalecinin tahrik edildiğini dikkate alınarak cezanın 4 maça indirdi.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde G Grubu'nda İnter, CSKA Moskova ve PSV Eindhoven takımlarıyla mücadele etti. Volkan Demirel tüm Şampiyonlar Ligi maçlarında ilk 11'de yer aldı. Fenerbahçe, grup maçlarında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Kalesinde ise toplam 6 gol görürken 8 gol attı. Fenerbahçe, 11 puan ile İnter'in 4 puan gerisinde grubu ikinci sırada tamamlayarak son 16 turuna yükseldi.

Fenerbahçe, son 16 turunda Sevilla ile eşleşti ve Edu'nun kendi kalesine gol attığı ilk maçta 3-2'lik galibiyet aldı. İkinci maçta ise Sevilla 3-2'lik galibiyet aldı ve maç uzatmalara gitti. Uzatma dakikalarında da eşitlik bozulmayınca maç penaltılara gitti. İki takım da ilk penaltı atışlarını gole çevirdi. İkinci penaltı atışlarında iki takımın kalecisi de gole izin vermedi. Escude'nin penaltı atışını Volkan Demirel, Edu'nun penaltı atışını ise Andrés Polop kurtardı ve 1-1'lik eşitlik bozulmadı. Üçüncü penaltı atışlarında ise iki takım da golü buldu. Dördüncü penaltı atışlarında Enzo Maresca'nın penaltı atışını Volkan Demirel kurtardı, Polop ise Mateja Kezman'ın penaltısını kurtaramadı ve eşitlik bozuldu. Fenerbahçe skoru 3-2'e getirdi. Beşinci penaltı atışı için Sevilla'da topun başına Dani Alves geldi. Dani Alves, penaltı atışında golü bulursa penaltı atışları uzayacaktı fakat Volkan Demirel buna izin vermedi ve Fenerbahçe Sevilla'yı penaltı atışlarında 3-2 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Fenerbahçe çeyrek finalde Chelsea ile eşleşti. Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanan çeyrek final ilk maçında Fenerbahçe oyuncusu Deivid de Souza, Chelsea oyuncusu Malouda'nın ceza sahası bölgesinden kale alanı bölgesi çaprazına doğru attığı topta Volkan Demirel'i kontripiyede bırakarak topu kendi ağlarına gönderdi. Fenerbahçe, 1-0 geri düştüğü maçı 2-1 kazandı. İkinci maçta 2-0'lık yenilgi alarak UEFA Şampiyonlar Ligi'ne çeyrek finalde veda etti.

2008-2009

2008-09 sezonu Süper Lig 3. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe, Ankara'da Hacettepe'ye konuk olmuştur. Maç 2-1 Hacettepe'nin üstünlüğüyle devam ederken son dakikalarda Volkan bir penaltı yaptırmıştır. Penaltı kaçınca hakeme, Bak, Allah da izin vermedi! diyerek kırmızı kart görmüştür. Cezası önce 2 maç olarak açıklanmış daha sonra 1'e indirilmiştir. 12 Nisan 2009'da Ali Sami Yen Stadyumu'nda Fenerbahçe, Galatasaray ile karşı karşıya gelmiştir. Baştan sona kadar gergin bir havada oynanan maçta, kıyamet son dakikada kopmuştur ve birçok futbolcu birbirine girmiştir. Maç içinde herhangi bir kart görmeyen Volkan, daha sonraki incelemelere göre 3 maç ceza almıştır.

2009-2010

2009-10 sezonunda 32 Süper Lig, 9 UEFA Avrupa Ligi ve 6 Türkiye Kupası maçında forma giyen Volkan, iç sahada 9 maç üst üste gol yememe rekoru kırmıştır. Fakat son maçta Trabzonspor forveti Burak'ın aşırtma golüne engel olamamış ve Fenerbahçe, bu golle şampiyonluğu yine son maçta kaybetmiştir.

2010-2011

Sezonun 2. haftasında Trabzonspor ile oynanan maçta ve 3. haftada oynanan Manisaspor maçında sakatlığından dolayı forma giyemedi.

19 Eylül 2010 tarihinde ligin 5. haftasında oynanan Fenerbahçe - Beşiktaş derbisine ilk 11'de başladı. Fenerbahçe 26. dakikada Mamadou Niang ile 1-0 öne geçti. 86. dakikada Volkan Demirel, Beşiktaş futbolcusu Bobô'nun ayağına kayarak penaltıya sebebiyet verdi ve maçın hakemi Cüneyt Çakır, Volkan'a sarı kart gösterdi. Volkan, Guti Hernández'in attığı penaltı atışını içeri çeldi ve skor 1-1 oldu. Fenerbahçe, maçın son dakikalarında 3 puanı kaçırdı.

22 Mayıs 2011'de Fenerbahçe son hafta maçında Sivasspor'u deplasmanda 4-3 yenerek 82 puan, 50 averaj ile ligi lider olarak tamamladı. Volkan Demirel, 4.kez Süper Lig şampiyonluğu yaşamış oldu. Bu sezon Süper Lig'de toplam 32 maça çıktı ve 2836 dakika sahada kalarak Mehmet Topuz'dan sonra Fenerbahçe'de en çok forma giyen oyuncu oldu.

2011-2012

2011-12 sezonu Fenerbahçe için sancılı başlamış ve sezon sonuna kadar öyle devam etmiştir. Birçok yabancı futbolcu (Emenike, Lugano, Santos, Niang, Güiza) kulüpten ayrılırken o, diğer arkadaşları gibi takımdan asla ayrılmayacağını ve mücadelesini sonuna kadar devam ettireceğini belirtti. 7 Aralık 2011'de Türk Telekom Arena'da Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya gelmiştir. Maç beklendiği gibi Galatasaray ataklarıyla başlamış ve maç boyu öyle sürmüştür. Volkan, elinden geleni yapmış ve birçok kurtarışa imza atmıştır. Fakat Eboué, Elmander ve Melo'nun gollerine engel olamamıştır, Galatasaray karşılaşmayı 3-1 kazanmıştır. Lig boyu 32 maçta forma giymiştir. Süper Final'in ikinci karşılaşmasında Galatasaray'a konuk olan Fenerbahçe maçı 2-1, Volkan sayesinde kazanmıştır. Maç boyu atak futbolu oynayan Galatasaray'ın birçok topunu engelleyen Volkan, Selçuk'un serbest vuruş golüne engel olamamıştır. Fenerbahçe, üçüncü karşılaşmada Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda Beşiktaş'ı konuk etmiştir. Maçın başlarında bir pozisyonda Edú ile çarpışan Volkan'ın dizi yarılmıştır. Maç içinde, devre arasında ve maç sonunda birçok tedavi görmüştür. Bir sonraki maç olan yine Beşiktaş maçında forma giyemeyeceği açıklansa da oynamıştır. Fenerbahçe maçı 1-0 kaybetmiştir. Son maçta Fenerbahçe, Galatasaray'ı konuk etmiştir. Maç 0-0 sona ermiş ve şampiyon Galatasaray olmuştur. Ama Fenerbahçe ve Volkan, sezon boyu ayakta alkışlanası bir mücadele örneği göstermiştir. Fenerbahçe, her ne kadar şampiyonluğu kaçırsa da Türkiye Kupası'nı kazanmıştır ve bu da Volkan'ın kariyerindeki ilk Türkiye Kupası olmuştur.

2012-2013



2012-13 sezonunda ilk resmi karşılaşmasını Şampiyonlar Ligi üçüncü ön eleme turu ilk karşılaşmasında Kadıköy'de Vaslui karşısında çıkmıştır. 75. dakikada Antal'ın golüne engel olamamıştır ve maç 1-1 sona ermiştir. İkinci karşılaşmada maç 1-1 iken bir penaltı kurtarmış ve maçı Fenerbahçe 4-1 kazanmıştır. Bu yüzden bir anlamda turu getiren futbolculardan biri olmuştur.

2012-13 sezonu başında Galatasaray ile oynanan TFF Süper Kupa maçının başlarında bir pozisyonda omzu çıkmıştır ve yerine Mert Günok kaleye geçmiştir. Sakatlığı olsa da ameliyatını sezon sonuna ertelemiş ve sezon içinde forma giymek istediğini belirmiştir. Alex de Souza'nın takımdan ayrılmasıyla kaptan olmuştur. Ancak Ocak Ayındaki transfer döneminde Emre Belözoğlu'nun takıma geri gelmesi ile kaptanlığı Emre Belözoğlu'na bırakmıştır ve kendisi 2. Kaptan olmuştur.

25 Nisan 2013 tarihinde Avrupa Ligi yarı final mücadelesinde Benfica'ya karşı Fenerbahçe kalesini koruyan deneyimli eldiven, bu maçla birlikte Avrupa kupalarında 62. maçına çıkarak, sarı-lacivertli ekibin Avrupa kupalarında en çok forma giyen futbolcusu oldu.[16] Bu alandaki rekor daha önce 61 maç ile Brezilyalı oyuncu Alex de Souza'te bulunuyordu.

2013-2014

Volkan Demirel bu sezonda 33 maça çıktı ve kalesinde 34 gol gördü, Fenerbahçe'nin sezonu şampiyon bitirmesinin ardından da kariyerinin 5.şampiyonluğuna ulaşmıştır.

2014-2015

25 Ağustos 2014 tarihinde, Bir önceki sezonu Süper Lig şampiyonu olarak tamamlayan Fenerbahçe, Süper Kupa finalinde Türkiye kupası şampiyonu Galatasaray ile karşılaştı. Normal sürede 0-0 biten maçın skoru, uzatma dakikalarında da bozulmadı ve maç seri penaltı atışlarına gitti. Penaltı atışları Galatasaray taraftarlarının bulunduğu kalede kullanıldı. Her iki takım da ilk penaltı atışlarını gole çevirdi. Galatasaray'da Selçuk İnan, penaltı atışını tribüne gönderdi. Fenerbahçe'de ise Caner Erkin, Muslera engelini geçemedi. Galatasaray'da üçüncü penaltı atışı için topun başına gelen Felipe Melo da aynı şekilde topu tribüne gönderdi. Bu penaltı atışından sonra Volkan, sevinç hareketi yapmak için kalesinden çıktı ve tam havaya zıplayacağı esnada Melo, Volkan'ın önüne geçti ve dengesini bozdu. İkilinin arasındaki gerginliği araya giren hakem Mustafa Kâmil Abitoğlu durdurdu ve iki oyuncuya da sarı kart gösterdi. Fenerbahçe'de üçüncü penaltı atışı için topun başına gelen Mehmet Topuz da Muslera engelini geçemedi. 1-1'lik beraberlik bozulmadı. Dördüncü penaltı atışı için Galatasaray'da topun başına Yekta Kurtuluş'un geçtiği anda Galatasaray taraftarları, Volkan Demirel'e küfürlü tezahüratlar yaparak yabancı madde atmaya başladı. Saha top toplayıcılar tarafından temizlendi. Volkan, Yekta'nın penaltı atışını kurtardı. 1-1'lik eşitlik Raul Meireles tarafından bozuldu ve skor 2-1'e getirildi. Galatasaray Burak Yılmaz ile skoru eşitlese de Fenerbahçe'de Kadlec, penaltı atışını gole çevirdi ve Fenerbahçe, Galatasaray'ı penaltı atışlarında 3-2 yenerek Süper Kupa'nın sahibi oldu.

Volkan Demirel, Süper Kupa Finali'nden sonra yapmış olduğu "Belediye işe yaramayan sokak köpeklerini zehirlesin. Yoksa bu iş bana kalacak." açıklaması nedeniyle PFDK tarafından üç maçtan men cezası aldı ve Süper Lig'in ilk üç maçında forma giyemedi.

2015-2016

Bu sezonun başında Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Shakhtar Donetsk'e karşı eleme turu oynadı. Kadıköy'de oynanan ilk maç 0-0'lık beraberlik ile sonuçlandı. Deplasmanda ise 60. dakikada Fenerbahçe'nin teknik direktörü Vitor Pereira, yerde kalan Shakhtar oyuncusu Fred'i ayağa kaldırıp, topu eline vermeye çalışınca maçın hakemi tarafından tribüne gönderildi. 65. dakikada ise Volkan Demirel, ceza sahası içerisinde Marlos adlı futbolcuyla karşı karşıya kaldı. Zamanlama hatası yapan Volkan, Marlos'u düşürerek penaltı yaptı. Fenerbahçe, deplasmanda Shakhtar'a 3-0 kaybederek UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansını kaybetti. Fenerbahçe, bu maçtan 15 gün sonra UEFA Avrupa Ligi elemelerinde Yunanistan Ligi'nde yer alan Atromitos Athen takımıyla eşleşti. Volkan, bu maçlarda kalesinde hiç gol görmedi. İlk maç 1-0, ikinci maç ise 3-0'lık galibiyetle sonuçlandı.

30 Ekim 2015 tarihinde Fenerbahçe, Süper Lig'in 13. haftasında Kadıköy'de Trabzonspor'u ağırladı. Fenerbahçe, maçı 2-0 kazandı. Maçtan sonra Volkan Demirel: "Futbolu bırakana kadar derbilerde mağlubiyet yaşamam" diyerek rakiplerine gözdağı verdi.

Fenerbahçe teknik direktörü Vitor Pereira, sezonun başında kaleciler ile yapmış olduğu toplantıda UEFA Avrupa Ligi maçlarında kalede Fabiano'ya şans vereceğini açıklamıştı. Bu nedenle Volkan, UEFA Avrupa Ligi A Grubu maçlarında sadece Ajax ile oynana deplasman maçında forma giyme şansı yakaladı. Fenerbahçe, bu gruptan 9 puanla Molde'nin arkasında ikinci sırada çıktı. Fenerbahçe'nin kalesini L. Moskva ile oynanan son 32 turunda da Fabiano korudu. Sporting Braga'ya karşı oynanan son 16 turunda ise Vİtor Pereira kadroda Volkan Demirel'e yer verdi. Bunun sebebi ise Fenerbahçe yönetiminden gelen baskı olarak yorumlandı. Fenerbahçe, Kadıköy'de oynanan ilk maçı 1-0 kazandı. İkinci maç ise Ivan Bebek skandalı olarak tarihe geçti. Maçın FIFA Kokartlı Hırvat hakemi Ivan Bebek, maç boyu aldığı ilginç kararlarla maça gölge düşürdü. Fenerbahçe teknik direktörü Vitor Pereira, maçın ilk yarısında tribüne gönderildi. İlerleyen dakikalarda ise Fenerbahçe'de üç futbolcudan ikisi, ikinci sarı karttan kırmızı, biri ise direkt kırmızı kart gördü. Aralarında Volkan Demirel'in de bulunduğu üç futbolcu ise sarı kart gördü. Fenerbahçe, maçı 4-1 kaybederek UEFA Avrupa Ligi'ne son 16 turunda veda etti. Volkan, maçın ardından hakem hakkında açıklamalarda bulundu: "Hayatımda bir maçın bu denli yanlı bir şekilde yönetildiği ve hakemin isteyerek kaybettirdiği başka bir karşılaşma görmedim. Tuhaf bir maç oynadık. Futbolda hakem hatalarıyla karşılaşırsınız, ancak o maçta yaşananlar hakem hatasından da öteydi. Adam orada birtakım kararlar verdi ama öyle olmasını istediği için o kararları verdi. Katledilmiş bir maçtır. Bunu sadece bizler söylemiyoruz; Avrupa basını da bu şekilde yazdı. Turu geçebilirdik ama olmadı. Maçın kırılma noktası Mehmet Topal'a gösterilen kırmızı kart ve sonrasında verilen penaltıdır. 1-1 devam ederken avantajlıydık. Kırmızı kart ve penaltıyla birlikte, biz ne kadar çaba göstermeye çalışsak da; onun bize her çabamızda bir engel koyacağını anladık."

Volkan, ligin son iki haftasında ve Galatasaray ile oynanan Türkiye Kupası final maçında bel fıtığı nedeniyle forma giyemedi.