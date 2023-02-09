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Hatayspor ligden mi çekildi 2023? Hatayspor ligden çekildi iddiaları doğru mu, yanlış mı?

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Hatayspor ligden mi çekildi 2023? Hatayspor ligden çekildi iddiaları doğru mu, yanlış mı?

Depremden ciddi şekilde etkilenen Spor Toto 1. Lig ekibi Yeni Malatyaspor, TFF'nin ligleri 1 hafta ertelemesine tepki gösterdi. Bunun ardından futbol severler, Hatayspor ligden mi çekildi 2023? Hatayspor ligden çekildi iddiaları doğru mu, yanlış mı? merak etti. İşte ayrıntılar...

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Hatayspor'un ligden çekilip çekilmeyeceği iddiaları gündeme gelmişti. Konu hakkında resmi bir açıklama yapıldı. Peki, Hatayspor ligden mi çekildi 2023? Hatayspor ligden çekildi iddiaları doğru mu, yanlış mı? İşte detaylar...

HATAYSPOR LİGDEN ÇEKİLDİ Mİ? İDDİALAR DOĞRU MU?

Hatayspor Basın Sözcüsü Mustafa Özat, ligden çekilme gibi bir durumun söz konusu olmadığını ifade etti. Mustafa Özat, DHA'ya yaptığı açıklamada, "Allah'ım bize yardım etsin. Dualarınızı eksik etmeyin, her yerden ölüm haberi alıyoruz. Ligden çekilme ile alakalı bir durum söz konusu değil. Onu düşünecek durumda değiliz. Canımızla boğuşuyoruz. Öyle bir kararımız yok kim dedi böyle bir şeyi bilmiyorum. Biz canımızın derdindeyiz" dedi.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Hatayspor Gündem Spor Haberler

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