Kahramanmaraş'taki 7,7 şiddetinden ciddi şekilde etkilenen Hatay şehrinin takımı Hatayspor, Süper Lig'den çekildiğini TFF'ye bildirdi. Gelişme sonrası Hatayspor ligden çekildi mi ve Hatayspor maçları ne olacak konusu merak edildi.

Kulüpler Birliği'nden örnek davranış! Ali Koç: Gaziantep FK ve Hatayspor'un mali yükünü biz sırtlayacağız

Hatayspor, depremin ardından sezonun kalan maçlarını oynayamayacağına dair TFF'ye yazı gönderdi. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Kulüpler Birliği ile yapılan toplantının ardından Hatayspor'un ligden çekildiğini açıkladı. Peki, Hatayspor ligden çekildi mi? Hatayspor maçları ne olacak?

HATAYSPOR LİGDEN ÇEKİLDİ Mİ?

Hatayspor'un TFF'ye yazı gönderdiğini belirten Büyükekşi, "Hatayspor Kulübü bugün yazı gönderdi. Bu sezon maçlarını oynamayacağını bize bildirdi. Gaziantep FK da ligden çekilmek isterse bu iki kulübümüzün hakları baki kalmak kaydıyla 17 takımla yola devam etmeyi planlıyoruz. Önümüzdeki sezon ligi 20 takımla oynatmayı planlıyoruz" dedi.