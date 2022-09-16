Hatayspor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Hatayspor - Kayserispor maçı şifresiz mi?

Spor Toto Süper Lig hedefine ulaşmak isteyen Hatayspor - Kayserispor bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Hatayspor - Kayserispor maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor. Peki, Hatayspor - Kayserispor maçı ne zaman?