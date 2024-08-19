Hatayspor Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Hatayspor Kasımpaşa CANLI – ŞİFRESİZ izleme linki var mı?

Hatayspor Kasımpaşamaçı hangi kanalda? Hatayspor Kasımpaşa maçına saatler kaldı. Maç öncesi Hatayspor Kasımpaşa maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Hatayspor Kasımpaşa maçını hangi kanal veriyor? İşte Hatayspor Kasımpaşa maçı yayın bilgisi haberimizde!

HATAYSPOR KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA?

Hatayspor Kasımpaşa maçı beIN Sports'tan canlı olarak yayınlanacak. Hatayspor Kasımpaşa maçını beIN Sports'tan şifresiz izleyebilmeniz için beIN Sports kullanıcısı olmanız gerekmektedir. beIN Sports kullanıcıları bu akşamki Hatayspor Kasımpaşa maçını şifresiz izleyebilecekler.

Bein Sports 2, Digiturk 78, Kablo TV 233 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

HATAYSPOR KASIMPAŞAMAÇI SAAT KAÇTA?

Hatayspor Kasımpaşa maçı bu akşam saat 21.00'de başlayacak. Maç beIN Sports'tan canlı olarak izlenebilecek.

HATAYSPOR KASIMPAŞAİLK 11 BELLİ OLDU MU?

Hatayspor Kasımpaşa maçı 11'leri henüz belli olmadı. İlk 11'lerin maçın başlama saatine yani 1 saat kala yani 20.00'de açıklanması bekleniyor.

HATAYSPOR KASIMPAŞA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Hatayspor Kasımpaşa maçı, Mersin'da, Mersin Stadyumu'nda oynanacak.