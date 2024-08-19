Hatayspor-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Hatayspor-Kasımpaşa maçı şifresiz mi?

Trendyol Süper Lig heyecanla beklenen müsabakada Hatayspor- Kasımpaşa karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Hatayspor- Kasımpaşa maçı şifresiz mi? Hatayspor- Kasımpaşa maçı hakemi kim? Hatayspor- Kasımpaşa maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı. Hatayspor- Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

19-08-2024 HATAYSPOR VS KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Hatayspor ile Kasımpaşa arasındaki Trendyol Süper Lig maçı, Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV kanallarından canlı maç izlenebilecek.

HATAYSPOR-KASIMPAŞA MAÇI BEIN SPORTS 1 CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

HATAYSPOR-KASIMPAŞA MAÇI BEIN SPORTS TOD TV CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

beIN Sports Tod TV, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

HATAYSPOR-KASIMPAŞA MAÇI HANGİ GÜN?

Hatayspor-Kasımpaşa Maçı, 19 Ağustos Pazartesi günü oynanacak.

HATAYSPOR-KASIMPAŞA MAÇI SAAT KAÇTA?

Hatayspor-Kasımpaşa Maçı, saat 21:00 başlayacak.

HATAYSPOR-KASIMPAŞA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Hatayspor ve Kasımpaşa, karşı karşıya geleceği Trendyol Süper Lig maçı, Mersin'da, Mersin Stadyumu'nda oynanacak.