Hatayspor-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Hatayspor-Kasımpaşa maçı şifresiz mi?
Trendyol Süper Lig hedefine ulaşmak isteyen Hatayspor-Kasımpaşa bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Hatayspor-Kasımpaşa maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor. Peki, Hatayspor-Kasımpaşa maçı ne zaman?
Trendyol Süper Lig heyecanla beklenen müsabakada Hatayspor- Kasımpaşa karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Hatayspor- Kasımpaşa maçı şifresiz mi? Hatayspor- Kasımpaşa maçı hakemi kim? Hatayspor- Kasımpaşa maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı. Hatayspor- Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
19-08-2024 HATAYSPOR VS KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?
Hatayspor ile Kasımpaşa arasındaki Trendyol Süper Lig maçı, Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV kanallarından canlı maç izlenebilecek.
HATAYSPOR-KASIMPAŞA MAÇI BEIN SPORTS 1 CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ
Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.
HATAYSPOR-KASIMPAŞA MAÇI BEIN SPORTS TOD TV CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ
beIN Sports Tod TV, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.
HATAYSPOR-KASIMPAŞA MAÇI HANGİ GÜN?
Hatayspor-Kasımpaşa Maçı, 19 Ağustos Pazartesi günü oynanacak.
HATAYSPOR-KASIMPAŞA MAÇI SAAT KAÇTA?
Hatayspor-Kasımpaşa Maçı, saat 21:00 başlayacak.
HATAYSPOR-KASIMPAŞA MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Hatayspor ve Kasımpaşa, karşı karşıya geleceği Trendyol Süper Lig maçı, Mersin'da, Mersin Stadyumu'nda oynanacak.