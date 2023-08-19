Hatayspor - Kasımpaşa maçı ne zaman? Hatayspor - Kasımpaşa maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Hatayspor - Kasımpaşa maçı birçok kişi tarafından merak edilen ve araştırılan karşılaşmalar arasında yer alıyor ve yoğun ilgi görüyor. Bugün oynanacak olan karşılaşmanın detayları araştırılıyor. Peki, Hatayspor - Kasımpaşa maçı hangi kanalda, saat kaçta? Hatayspor - Kasımpaşa maçı ne zaman?

19 Ağustos Cumartesi günü oynanacak karşılaşmalarından bir tanesi olan Hatayspor- Kasımpaşa maçı hakkında birçok detay merak ediliyor. Hatayspor- Kasımpaşa maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sorusunu merak etmeye ve araştırmaya başladı. Konu hakkında merak edilen bir diğer detay ise Hatayspor- Kasımpaşa CANLI izleme linki var mı? Sorusu oldu. Peki, Hatayspor - Kasımpaşa maçı hangi kanalda, saat kaçta? Hatayspor - Kasımpaşa maçı ne zaman?

HATAYSPOR - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN?

19 Ağustos Cumartesi günü oynanacak olan Hatayspor- Kasımpaşa karşılaşması saat 21:45'da Mersin'da, Mersin Stadyumu'nda oynanacak ve Bein Sports 2 kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

HATAYSPOR - KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Hatayspor- Kasımpaşa karşılaşmasını canlı olarak izlemek isteyen sporseverler, Bein Sports 2 kanalı üzerinden maçı canlı olarak izleyebilir. Bein Sports 2 kanalı Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.