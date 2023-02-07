Kahramanmaraş'taki 7.7 şiddetindeki deprem çevre illerde yıkıcı etkilere yol açtı. Spor dünyası da depremde ağır kayıplar yaşadı. 30 saati aşkın süredir enkaz altında bulunan Yeni Malatyaspor kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan için takım arkadaşından umutlandıran bir açıklama geldi. Peki, Malatyaspor kalecisi öldü mü, yaşıyor mu? Ahmet Eyüp Türkaslan kurtarıldı mı?

Malatya'daki depremde enkaz altında kalan 29 yaşındaki Yeni Malatyasporlu kaleci Ahmet Eyüp Türkaslan'ın takım arkadaşı Cengizhan Akgün'den umutlandıran bir paylaşım geldi. Akgün, Türkaslan'ın ayağının göründüğünü ve bir ses duyulduğunu ifade etti. Gelişme sonrası Malatyaspor kalecisi öldü mü, yaşıyor mu? Ahmet Eyüp Türkaslan kurtarıldı mı?

MALATYASPOR SPOR KALECİSİ KURTARILDI MI?