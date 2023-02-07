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Malatyaspor kalecisi öldü mü, yaşıyor mu? Ahmet Eyüp Türkaslan kurtarıldı mı?

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Malatyaspor kalecisi öldü mü, yaşıyor mu? Ahmet Eyüp Türkaslan kurtarıldı mı?

Kahramanmaraş'taki 7.7 şiddetindeki deprem çevre illerde yıkıcı etkilere yol açtı. Spor dünyası da depremde ağır kayıplar yaşadı. 30 saati aşkın süredir enkaz altında bulunan Yeni Malatyaspor kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan için takım arkadaşından umutlandıran bir açıklama geldi. Peki, Malatyaspor kalecisi öldü mü, yaşıyor mu? Ahmet Eyüp Türkaslan kurtarıldı mı?

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Malatya'daki depremde enkaz altında kalan 29 yaşındaki Yeni Malatyasporlu kaleci Ahmet Eyüp Türkaslan'ın takım arkadaşı Cengizhan Akgün'den umutlandıran bir paylaşım geldi. Akgün, Türkaslan'ın ayağının göründüğünü ve bir ses duyulduğunu ifade etti. Gelişme sonrası Malatyaspor kalecisi öldü mü, yaşıyor mu? Ahmet Eyüp Türkaslan kurtarıldı mı?

MALATYASPOR SPOR KALECİSİ KURTARILDI MI?

Malatyaspor kalecisi öldü mü, yaşıyor mu? Ahmet Eyüp Türkaslan kurtarıldı mı?

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Hatayspor Gündem Haberler

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