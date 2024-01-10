Hatayspor - Gaziantep FK maçı hangi kanalda, saat kaçta? Hatayspor - Gaziantep FK maçı nerede oynanıyor?

10 Ocak Çarşamba günü oynanacak karşılaşmalarından bir tanesi olan Hatayspor - Gaziantep FK maçı hakkında birçok detay merak ediliyor. Hatayspor - Gaziantep FK maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sorusunu merak etmeye ve araştırmaya başladı. Konu hakkında merak edilen bir diğer detay ise Hatayspor - Gaziantep FK CANLI izleme linki var mı? Sorusu oldu. Peki, Hatayspor- Gaziantep FK maçı hangi kanalda, saat kaçta? Hatayspor- Gaziantep FK maçı ne zaman?

HATAYSPOR - GAZİANTEP FK MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Hatayspor ile Gaziantep FK arasındaki Trendyol Süper Lig maçı, 10 Ocak Çarşamba günü saat 17:00'de başlayacak. Mücadele, Bein Sports 2 ve beIN Sports Tod TV kanallarından canlı olarak yayınlanacak. Türksat uydusu üzerinden ve internet platformlarından şifreli olarak izlenebilecek olan maç, Mersin Stadyumu'nda gerçekleşecek.

HATAYSPOR, GAZİANTEP FK MAÇI İÇİN HAZIR

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 16. hafta erteleme müsabakasında yarın Mersin'de karşılaşacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarını tamamladı.