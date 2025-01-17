Karşılaşma hakkında en çok merak edilen sorulardan biri de "Hatayspor Galatasaray maçı hangi kanalda yayınlanacak, şifresiz mi?" oldu. Her iki takım da sahaya galibiyet hedefiyle çıkarken, yayın detayları ve saat bilgisi futbolseverler için büyük önem taşıyor. Süper Lig'deki konumlarını güçlendirmek isteyen Hatayspor ve Galatasaray, bu mücadelede kozlarını paylaşacak. Peki, Hatayspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Hatayspor Galatasaray maçı hangi kanada, şifresiz mi? Detaylar haberimizde...

HATAYSPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Mersin Stadı'nda oynanacak mücadele 17 Ocak Cuma günü (bugün) saat 20.00'de başlayacak.

HATAYSPOR-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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BEIN SPORTS FREKANS BİLGİLERİ

Kanal Adı : beIN SPORT 1 HD

Paket İsmi : DIGITURK T37

Frekansı : 11675

Polarisazyon Değeri : V - Dikey

Kapsama : Batı

SR : 24444

FEC : 3/4