14 Ocak Pazar günü oynanacak karşılaşmalarından bir tanesi olan Denizli spor - Kocaeli spor spor maçı hakkında birçok detay merak ediliyor. Hatayspor - Fenerbahçe Alagöz maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sorusunu merak etmeye ve araştırmaya başladı. Konu hakkında merak edilen bir diğer detay ise Hatayspor - Fenerbahçe Alagöz CANLI izleme linki var mı? Sorusu oldu. Peki, Hatayspor - Fenerbahçe Alagöz maçı hangi kanalda, saat kaçta? Hatayspor - Fenerbahçe Alagöz maçı nereden izlenir?

HATAYSPOR - FENERBAHÇE ALAGÖZ MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

14 Ocak 2024 tarihinde Hatayspor ile Fenerbahçe Alagöz arasındaki Kadınlar Basketbol Süper Ligi maçı, Sportstv ve TBF TV Youtube kanallarından canlı olarak izlenebilecek. Maç, 14 Ocak Pazar günü saat 15:30'da Hatay Merkez Spor Salonu'nda oynanacak. Sportstv'i tercih eden izleyiciler, şifresiz olarak maçı takip edebilecekler.