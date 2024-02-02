Hatayspor-Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta? Hatayspor-Fatih Karagümrük FK hangi kanalda, şifresiz mi?

Hatayspor- Fatih Karagümrük FK maçı ne zaman ve saat kaçta olacağı merak ediliyor. Spor tutkunlarının merakla beklediği Hatayspor- Fatih Karagümrük FK maçı şifresiz mi ve Hatayspor- Fatih Karagümrük FK maçı hakemi kim olduğu gündeme geliyor. Büyük karşılaşma bugün gerçekleşiyor. Hatayspor- Fatih Karagümrük FK maçı ne zaman, saat kaçta? Hatayspor- Fatih Karagümrük FK hangi kanalda, şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…

02-02-2024 HATAYSPOR VS FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Hatayspor ile Fatih Karagümrük arasındaki Trendyol Süper Lig maçı, Bein Sports 2, beIN Sports Tod TV kanal(lar)ından canlı maç izlenebilecek.

HATAYSPOR-FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI BEIN SPORTS 2 CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Bein Sports 2, Digiturk 78, Kablo TV 233 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

HATAYSPOR-FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI BEIN SPORTS TOD TV CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

beIN Sports Tod TV, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

HATAYSPOR-FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI HANGİ GÜN?

Hatayspor-Fatih Karagümrük Maçı, 02 Şubat Cuma günü oynanacak.

HATAYSPOR-FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI SAAT KAÇTA?

Hatayspor-Fatih Karagümrük Maçı, saat 17:00 başlayacak.

HATAYSPOR-FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Hatayspor ve Fatih Karagümrük, karşı karşıya geleceği Trendyol Süper Lig maçı, Mersin'da, Mersin Stadyumu'nda oynanacak.