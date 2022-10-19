Hatayspor- Düzcespor maçı ne zaman, saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası Hatayspor- Düzcespor maçı hangi kanalda? ZTK maçı hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası'nda serüven devam ediyor. Futbolseverlerin heyecanla takip ettiği Ziraat Türkiye Kupası maçları sıkı sıkıya takip ediliyor. Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak olan Hatayspor- Düzcespor maçının ne zaman olduğu merak ediliyor. Aratılan sorular arasında Hatayspor- Düzcespor maçı ne zaman, saat kaçta? sorusu yer alıyor. Peki, Hatayspor- Düzcespor maçı ne zaman, saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası Hatayspor- Düzcespor maçı hangi kanalda?