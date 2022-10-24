Hatayspor - Beşiktaş ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Atakaş Hatayspor - Beşiktaş maçının hakemleri kimler, VAR hakemi kim?
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Süper Lig'in 11. haftasının kapanış gününde bugün Hatayspor - Beşiktaş maçı oynanacak. Bugünkü maçı Kadir Sağlam yönetecek. Peki, Hatayspor - Beşiktaş ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Atakaş Hatayspor - Beşiktaş maçının hakemleri kimler, VAR hakemi kim? Hatayspor - Beşiktaş maçı nereden izlenir? Hatayspor - Beşiktaş izleme linki var mı? İşte detaylar...
Beşiktaş bugün zorlu Hatayspor deplasmanına gidiyor. 3 puan almak isteyen iki takım bugün kıyasıya mücadele edecek. Maçı tam zamanında izlemek isteyen seyirciler, Hatayspor - Beşiktaş ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? merak ediyor. İşte bilgiler...
Hatayspor - Beşiktaş maçı 24 Ekim 2022 Pazartesi bu akşam saat 20:00 'da başlayacak.
Hatayspor - Beşiktaş maçını Bein Sports ekranlarından izleyebilirsiniz.
Maç, Hatay'da, Antakya Atatürk Stadyumu'nda oynanacak.
KADİR SAĞLAM(Hakem)
SERKAN OLGUNCAN(1. Yardımcı Hakem)
SAMET ÇAVUŞ(2. Yardımcı Hakem)
BAHATTİN ŞİMŞEK(Dördüncü Hakem)
ÖZGÜÇ TÜRKALP(VAR)
SERKAN TOKAT(AVAR)
HÜSEYİN SABANCI(Gözlemci)
YUNUS YILDIRIM(Gözlemci)
AHMET ŞAHİN(Temsilci)
ENGİN BAYRAKTAR(Temsilci)
RECEP KULAK(Temsilci)
SÜLEYMAN BASA(Temsilci)