Süper Lig'in 11. haftasında Hatayspor, sahasında Beşiktaş'ı konuk ediyor. Maçta ilk yarı oynanırken vatandaşlar maçın gollerini kim attı merak ediyor. Peki, Hatayspor - Beşiktaş maçı kaç kaç, maç bitti mi? 24 Ekim Pazartesi Hatayspor - Beşiktaş maçının gollerini kim attı? Hatayspor - Beşiktaş maçı kaç kaç? Hatayspor - Beşiktaş hangi takım kaç puanda? İşte detaylar...

Beşiktaş, Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Hatayspor ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlıların golcüsü Wout Weghorst attığı gol ile bu sezon bir ilki başardı. Peki, Hatayspor - Beşiktaş maçı kaç kaç, maç bitti mi? 24 Ekim Pazartesi Hatayspor - Beşiktaş maçının gollerini kim attı?

HATAYSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Hatayspor - Beşiktaş maçı 24 Ekim Pazartesi 2022 tarihinde yani bu akşam saat 20:00 'da başlayacak.

HATAYSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Hatayspor - Beşiktaş maçını Bein Sports 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Ayrıca maç Digiturk 77, Kablo TV 232 kanallarında da yayınlanacak.

HATAYSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI KAÇ KAÇ?

Maç şuanda Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğü ile devam ediyor.

HATAYSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇININ GOLLERİNİ KİM ATTI?

1-0 Beşiktaş önde. Maçta atılan goller şöyle:

Beşiktaş'ın golleri:

1. dakika : Wout Weghorst

HATAYSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Hatay'da, Antakya Atatürk Stadyumu'nda oynanacak.

HATAYSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

KADİR SAĞLAM(Hakem)

SERKAN OLGUNCAN(1. Yardımcı Hakem)

SAMET ÇAVUŞ(2. Yardımcı Hakem)

BAHATTİN ŞİMŞEK(Dördüncü Hakem)

ÖZGÜÇ TÜRKALP(VAR)

SERKAN TOKAT(AVAR)

HÜSEYİN SABANCI(Gözlemci)

YUNUS YILDIRIM(Gözlemci)

AHMET ŞAHİN(Temsilci)

ENGİN BAYRAKTAR(Temsilci)

RECEP KULAK(Temsilci)

SÜLEYMAN BASA(Temsilci)