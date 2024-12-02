Hatayspor Beşiktaş maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Hatayspor Beşiktaş golleri kim attı, canlı maç anlatımı!

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HATAYSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI KAÇ KAÇ?

Hatayspor Beşiktaş maçı 1-1'lik eşitlikle devam ediyor. Maçta ikinci yarı oynanıyor.

HATAYSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI YAYIN

Hatayspor Beşiktaş maçını Bein Sports'tan canlı olarak izleyebilirsiniz.

HATAYSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?

Hatayspor Beşiktaş maçı saat 20.00'de başlayacak.

HATAYSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

Hatayspor Beşiktaş maçı bu akşam saat 20.00'de oynanacak.

HATAYSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Hatayspor Beşiktaş maçı Bein Sports'tan canlı olarak yayınlanacak.

HATAYSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Hatayspor Beşiktaş maçı Mersin'de, Mersin Stadyumu'nda oynanacak.