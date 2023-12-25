Hatayspor - Beşiktaş maç özeti! (VİDEO) Hatayspor - Beşiktaş maçı özeti izle! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

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HATAYSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇ ÖZETİ

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HATAYSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI ÖZETİ İZLE

Hatayspor - Beşiktaş maç özetini maçın ardından Bein Sports kanalından izleyebilirsiniz.

HATAYSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Hatayspor - Beşiktaş maçı 2-1'lik Beşiktaş üstünlüğü ile sona erdi.

HATAYSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMANDI?

Hatayspor - Beşiktaş maçı 25 Aralık 2023 günü oynandı.

HATAYSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

Hatayspor - Beşiktaş maçı canlı olarak Bein Sports'ta yayınlandı.