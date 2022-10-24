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Hatayspor - Beşiktaş maç özeti izle, maç özeti yayınlandı mı? 24 Ekim Pazartesi Hatayspor - Beşiktaş maçı kaç kaç bitti, maçın özeti nereden izlenir?

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Hatayspor - Beşiktaş maç özeti izle, maç özeti yayınlandı mı? 24 Ekim Pazartesi Hatayspor - Beşiktaş maçı kaç kaç bitti, maçın özeti nereden izlenir?

Hatayspor - Beşiktaş maçı 2-1 Hatayspor'un galibiyeti ile tamamlandı. Maçın bitiminin ardından maç özeti yayınlandı mı merak edildi. Peki, Hatayspor - Beşiktaş maç özeti izleme linki var mı? Hatayspor - Beşiktaş maçının özeti yayınlandı mı? Hatayspor - Beşiktaş maçı kaç kaç bitti? İşte maç özeti...

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Hatayspor ile Beşiktaş, Süper Lig'in 11. haftasında Hatayspor'un sahasında karşı karşıya geliyor. Her iki takım da 3 puan alıp üst sıralara yükselmek istiyor. Hatayspor - Beşiktaş maç özeti izle! Hatayspor - Beşiktaş maçının özeti yayınlandı mı? Hatayspor - Beşiktaş maçı kaç kaç bitti?

Hatayspor - Beşiktaş maçı 24 Ekim Pazartesi 2022 tarihinde yani bu akşam saat 20:00 'da başlayacak.

Hatayspor - Beşiktaş maçını Bein Sports 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Ayrıca maç Digiturk 77, Kablo TV 232 kanallarında da yayınlanacak.

Maç 2-1 Hatayspor'un galibiyeti ile tamamlandı. Hatayspor 3 puanın sahibi oldu.

Maç 2-1 Hatayspor'un üstünlüğü ile devam ediyor.. Maçta atılan goller şöyle:

Beşiktaş'ın golleri:

  • 1. dakika : Wout Weghorst

Hatayspor'un golleri:

  • 50. dakika : Ze Luis
  • 90. dakika : Kaan Kanak

MAÇ SONUCU : HATAYSPOR 2 - 1 BEŞİKTAŞ

Maçın bitiminin ardından özeti Bein Sports ekranlarında yayınlanacak.

HATAYSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇ ÖZETİ TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ!

Hatayspor - Beşiktaş maç özeti izle, maç özeti yayınlandı mı? 24 Ekim Pazartesi Hatayspor - Beşiktaş maçı kaç kaç bitti, maçın özeti nereden izlenir?

Maç, Hatay'da, Antakya Atatürk Stadyumu'nda oynanacak.

KADİR SAĞLAM(Hakem)

SERKAN OLGUNCAN(1. Yardımcı Hakem)

SAMET ÇAVUŞ(2. Yardımcı Hakem)

BAHATTİN ŞİMŞEK(Dördüncü Hakem)

ÖZGÜÇ TÜRKALP(VAR)

SERKAN TOKAT(AVAR)

HÜSEYİN SABANCI(Gözlemci)

YUNUS YILDIRIM(Gözlemci)

AHMET ŞAHİN(Temsilci)

ENGİN BAYRAKTAR(Temsilci)

RECEP KULAK(Temsilci)

SÜLEYMAN BASA(Temsilci)

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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