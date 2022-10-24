Hatayspor - Beşiktaş maçının ilk 11'i belli oldu. Maçın başlamasına dakikalar kala vatandaşlar, Hatayspor - Beşiktaş ilk 11 belli oldu mu? 24 Ekim Hatayspor - Beşiktaş maçının ilk 11 kadrosu! merak etti. İşte ilk 11 kadrosu...

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Son 5 haftada 1 galibiyeti bulunan Beşiktaş'ta Valerien Ismael'in, Hatayspor maçında sahaya sürdüğü ilk 11 tartışma konusu oldu.Peki, Hatayspor - Beşiktaş ilk 11 belli oldu mu? 24 Ekim Hatayspor - Beşiktaş maçının ilk 11 kadrosu!

HATAYSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Hatayspor - Beşiktaş maçı 24 Ekim Pazartesi 2022 tarihinde yani bu akşam saat 20:00 'da başlayacak.

HATAYSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Hatayspor - Beşiktaş maçını Bein Sports 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Ayrıca maç Digiturk 77, Kablo TV 232 kanallarında da yayınlanacak.

JOSEF TERCİHİ TEPKİ ÇEKTİ

Valerien Ismael'in kadro tercihini sert eleştiren Beşiktaşlılar, Josef De Souza'nın formsuz olduğunu ve Brezilyalı futbolcunun neden ilk 11'de sahaya sürüldüğünü anlamadıklarını belirten paylaşımlarda bulundu.

HATAYSPOR - BEŞİKTAŞ İLK 11 AÇIKLANDI MI?

Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Hatayspor'a konuk oluyor. Siyah-beyazlılarda teknik direktör Valerien Ismael'in Josef de Souza'ya ilk 11'de şans vermesi Beşiktaş taraftarının tepkisini çekti. Sosyal medyada deneyimli hocayı eleştiren taraftarlar, Gedson Fernandes'in oynaması gerektiğini belirtirken "Sonumuz hayır olsun." paylaşımlarında bulundu.

Gedson Fernandes'in ilk 11'de sahaya çıkması gerektiğini belirten Beşiktaş taraftarı, Valerien Ismael'in Josef de Souza ısrarını sert eleştirdi.

Beşiktaş'ın Hatayspor maçı ilk 11'i şöyle: