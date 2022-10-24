Hatayspor - Beşiktaş canlı izle! 24 Ekim 2022 Atakaş Hatayspor - Beşiktaş maçı HD canlı izleme linki var mı? Hatayspor - Beşiktaş hangi kanalda?

Süper Lig'in 11. haftasında Hatayspor, sahasında Beşiktaş'ı konuk ediyor. Saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Kadir Sağlam yönetecek. Maçı canlı izlemek isteyenler, Hatayspor - Beşiktaş canlı izle! Hatayspor - Beşiktaş canlı yayın! Hatayspor - Beşiktaş canlı izlemele linki var mı? araştırıyor. İşte detaylar...

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Hatayspor - Beşiktaş canlı izle! Süper Lig'in 11. haftasının maçları tüm hızıyla devam ediyor. Bugün üst sıralara çıkmak isteyen 2 takım karşı karşıya gelecek. Futbol severler, Hatayspor - Beşiktaş maçı hangi kanalda, canlı yayını var mı merak ediyor. Hatayspor - Beşiktaş canlı izle! 24 Ekim 2022 Hatayspor - Beşiktaş maçı HD canlı izleme linki var mı? Hatayspor - Beşiktaşhangi kanalda? İşte son gelişmeler...

HATAYSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Hatayspor - Beşiktaş maçı 24 Ekim Pazartesi 2022 tarihinde yani bu akşam saat 20:00 'da başlayacak.

HATAYSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Hatayspor - Beşiktaş maçını Bein Sports 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Ayrıca maç Digiturk 77, Kablo TV 232 kanallarında da yayınlanacak.

HATAYSPOR - BEŞİKTAŞ CANLI İZLEME LİNKİ VAR MI?

Hatayspor - Beşiktaş maçını Bein Sports ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz.

HATAYSPOR - BEŞİKTAŞ CANLI YAYIN İZLE!

HATAYSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Hatay'da, Antakya Atatürk Stadyumu'nda oynanacak.

HATAYSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

KADİR SAĞLAM(Hakem)

SERKAN OLGUNCAN(1. Yardımcı Hakem)

SAMET ÇAVUŞ(2. Yardımcı Hakem)

BAHATTİN ŞİMŞEK(Dördüncü Hakem)

ÖZGÜÇ TÜRKALP(VAR)

SERKAN TOKAT(AVAR)

HÜSEYİN SABANCI(Gözlemci)

YUNUS YILDIRIM(Gözlemci)

AHMET ŞAHİN(Temsilci)

ENGİN BAYRAKTAR(Temsilci)

RECEP KULAK(Temsilci)

SÜLEYMAN BASA(Temsilci)