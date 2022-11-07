Spor Toto Süper Lig hedefine ulaşmak isteyen Hatayspor-Başakşehir bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Hatayspor-Başakşehir maçı heyecanla bekleniyor. Hatayspor-Başakşehir maçının nereden izleneceği araştırılıyor. Hatayspor-Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda? Başakşehir maçı nereden, nasıl izlenir? Hatayspor-Başakşehir maçı ne zaman? Detaylar haberimizde...

Spor Toto Süper liginin iddialı takımlarından Hatayspor- Başakşehir bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın önemli maçlarından biri olan Hatayspor- Başakşehir maçı heyecanla bekleniyor. Hatayspor- Başakşehir maçının nereden izleneceği araştırılıyor. Hatayspor- Başakşehir maçının ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Peki, Hatayspor- Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda? Başakşehir maçı nereden, nasıl izlenir? Hatayspor-Başakşehir maçı ne zaman? Detaylar haberimizde...

HATAYSPOR-BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA?

Hatayspor-Başakşehir maçı 7 Kasım Pazartesi günü saat 20.00'da gerçekleşecek.

HATAYSPOR-BAŞAKŞEHİR HANGİ KANALDA?

Hatayspor ve Başakşehir arasında gerçekleşen Spor Toto Süper Lig maçı Bein Sports kanallarında canlı olarak yayınlanacak.

HATAYSPOR-BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN?

Hatayspor ve M.Başakşehir arasındaki Spor Toto Süper Lig maçı, Hatay'da, Antakya Atatürk Stadyumu'nda 7 Kasım Pazartesi saat 20.00'da oynanacak.