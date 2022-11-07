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Hatayspor-Başakşehir maç özeti | Başakşehir maç özeti İZLE! Hatayspor-Başakşehir maç özeti İZLE!

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Hatayspor-Başakşehir maç özeti | Başakşehir maç özeti İZLE! Hatayspor-Başakşehir maç özeti İZLE!

Hatayspor ile Başakşehir, Süper Lig'in 13. haftasında Yeni Hatay Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Haftanın önemli maçlarından biri olan Hatayspor-Başakşehir maçının kaç kaç bittiği merak konusu oldu. Hatayspor-Başakşehir maç özetinin nereden izleneceği araştırılıyor. Hatayspor-Başakşehir maç özeti! Başakşehir maç özeti İZLE! Hatayspor-Başakşehir maç özeti İZLE!

Hatay'da gol düellosu! Volkan Demirel, Emre Belözoğlu'na 42 maç sonra ilki yaşattıHatay'da gol düellosu! Volkan Demirel, Emre Belözoğlu'na 42 maç sonra ilki yaşattı

Hatayspor- Başakşehir maç özeti | Hatayspor- Başakşehir maçı kaç kaç bitti? Hatayspor- Başakşehir bugün karşı karşıya geldi. Haftanın önemli maçlarından biri olan Hatayspor- Başakşehir maçının sona ermesiyle maç özet linki araştırılmaya başlandı.Haftanın önemli maçlarından biri olan Hatayspor-Başakşehir maçının kaç kaç bittiği merak konusu oldu. Sporseverler Hatayspor-Başakşehir maç özetinin nereden izleneceğini araştırıyor. Hatayspor-Başakşehir maçının özeti için izleme linki araştırılmakta. Başakşehir maç özeti İZLE! Hatayspor-Başakşehir maç özeti İZLE!

Süper Lig'in 13. haftasında Hatayspor, sahasında Başakşehir ile 3-3 berabere kaldı. Volkan Demirel ile Emre Belözoğlu'nu karşı karşıya getiren mücadelede nefes keserken, turuncu-lacivertliler 42 maç sonra kalesinde 3 gol gördü.

Bu sonuçla Başakşehir, ligde 42 maç sonra kalesinde ilk defa 3 gol gördü. Beraberliğin ardından Hatayspor 11, Medipol Başakşehir 24 puana ulaştı.

Hatayspor-Başakşehir arasında gerçekleşen Spor Toto Süper Lig maçını izlemek için HATAYSPOR-BAŞAKŞEHİR MAÇ ÖZETİ! yazısına tıklayınız.

Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

Maç Özetleri Başakşehir Hatayspor Gündem Spor Haberler

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