Hatayspor ile Başakşehir, Süper Lig'in 13. haftasında Yeni Hatay Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Haftanın önemli maçlarından biri olan Hatayspor-Başakşehir maçının kaç kaç bittiği merak konusu oldu. Hatayspor-Başakşehir maç özetinin nereden izleneceği araştırılıyor. Hatayspor-Başakşehir maç özeti! Başakşehir maç özeti İZLE! Hatayspor-Başakşehir maç özeti İZLE!

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HATAYSPOR-BAŞAKŞEHİR MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Süper Lig'in 13. haftasında Hatayspor, sahasında Başakşehir ile 3-3 berabere kaldı. Volkan Demirel ile Emre Belözoğlu'nu karşı karşıya getiren mücadelede nefes keserken, turuncu-lacivertliler 42 maç sonra kalesinde 3 gol gördü.

42 MAÇ SONRA İLK

Bu sonuçla Başakşehir, ligde 42 maç sonra kalesinde ilk defa 3 gol gördü. Beraberliğin ardından Hatayspor 11, Medipol Başakşehir 24 puana ulaştı.

HATAYSPOR-BAŞAKŞEHİR MAÇ ÖZETİ İZLE!

Hatayspor-Başakşehir arasında gerçekleşen Spor Toto Süper Lig maçını izlemek için HATAYSPOR-BAŞAKŞEHİR MAÇ ÖZETİ! yazısına tıklayınız.