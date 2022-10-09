Birçok futbolsever tarafından heyecanla beklenen karşılaşmalardan bir tanesi olan Hatayspor - Alanyaspor maçı hangi kanalda? Sorusu birçok kişi tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Konu hakkında en sık merak edilen sorular ise Hatayspor - Alanyaspor maçı hangi kanalda? ve Hatayspor - Alanyaspor maçı saat kaçta? Soruları oluyor. Peki, Hatayspor - Alanyaspor maçı hangi kanalda? Hatayspor - Alanyaspor maçı saat kaçta? Hatayspor - Alanyaspor maçı şifreli mi?

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HATAYSPOR - ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Hatayspor ile Alanyaspor arasındaki Spor Toto Süper Lig maçı, Bein Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak. Bein Sports 1 , Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

HATAYSPOR - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Hatayspor - Alanyaspor maçı bugün (9 Ekim Pazar günü) oynanacak.

HATAYSPOR - ALANYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Hatayspor-Alanyaspor Maçı, saat 17:00 başlayacak.

HATAYSPOR - ALANYASPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Hatay'da, Antakya Atatürk Stadyumu'nda oynanacak.