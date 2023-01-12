Spor Toto Süper Lig ekibi Hatayspor için Türkiye Futbol Federasyonu'ndan flaş bir karar geldi. Futbolseverlerin merak ettikleri arasında ise Hatayspor'a transfer yasağı mı geldi? Hatayspor transfer yasağı ne kadar sürecek? soruları yer aldı. Detaylar haberimizde...

Spor Toto Süper Lig'de ara transfer dönemi 12 Ocak itibari ile başlıyor. Transfer döneminin başlamasına az zaman kala gündeme gelen konunun detayları ise merak edildi. Arama motorlarında Hatayspor'a transfer yasağı mı geldi? Hatayspor transfer yasağı ne kadar sürecek? soruları aratıldı.

HATAYSPOR'A TRANSFER YASAĞI MI GELDİ?

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig ekibi Hatayspor'a bir dönem transfer yasağı getirdi. TFF, 1.5 milyon lira oyuncu ödemesini zamanında yapmadığı için Hatayspor'un transfer tahtasını bu sabah kapattı. Öte yandan profesyonel liglerde transfer ve tescil dönemi bugün başlıyor. Türkiye Futbol Federasyonu, Volkan Demirel'in teknik direktörlüğünü yaptığı Hatayspor'a transfer yasağı getirdi. TFF, 1.5 milyon lira oyuncu ödemesini zamanında yapmadığı için Akdeniz ekibinin transfer tahtasını kapattı.

Spor Toto Süper Lig'de son 4 maçını kazanamayan Hatayspor, 17 puanla 16. sırada yer alıyor. Hatayspor bu hafta Galatasaray 'la deplasmanda karşılaşacak.