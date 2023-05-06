Hatay zincirleme trafik kazası (VİDEO) Hatay trafik kazası nasıl ve neden oldu? Hatay trafik kazası son durum!

Hatay'da İskenderun tarafından Antakya istikametine giden bir hafriyat kamyonunun freni patladı. Önündeki tıra çarparak yoldan çıkan kamyon ünündeki araçları sürükleyerek yolun karşısına geçti, asker uğurlama eğlencesinin ortasına daldı. Hatay trafik kazası videosu merak ediliyor. Peki Hatay trafik kazası nasıl ve neden oldu? Hatay trafik kazası son durum!

Hatay trafik kazası! Hatay'da İskenderun tarafından Antakya istikametine giden bir hafriyat kamyonunun freni patladı. Önündeki tıra çarparak yoldan çıkan kamyon ünündeki araçları sürükleyerek yolun karşısına geçti, asker uğurlama eğlencesinin ortasına daldı. Hatay trafik kazası videosu merak ediliyor. Peki Hatay trafik kazası nasıl ve neden oldu? Hatay trafik kazası son durum haberimizde...

HATAY TRAFİK KAZASI NASIL OLDU?

Hatay'da freni patlayan kamyon, asker uğurlama eğlencesinin yapıldığı alana dalarak 12 kişinin ölümüne, 31 kişinin ise yaralanmasına neden oldu. Kazadan gelen ilk görüntüler olayının vahametini gözler önüne serdi.

12 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 31 YARALI

Kamyonun sürüklediği araçlar alev topuna döndü. 12 aracın hasar gördüğü olayda ilk belirlemelere göre 12 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi ise yaralandı. Kazadan gelen ilk görüntüler kazanın vahametini gözler önüne serdi.

İşte kaza yerinden ilk görüntüler: