Hatay Yaylacık'ta deprem mi oldu? 29 Mart Çarşamba 2023 Hatay Yaylacık'ta kaç şiddetinde deprem oldu? Depremin merkez üssü neresi?

Kandilli Rasathanesi verilerine göre bugün Hatay Yaylacık'ta 2.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Peki, Hatay Yaylacık'ta deprem mi oldu? 29 Mart Hatay Yaylacık'ta kaç şiddetinde deprem oldu? Depremin merkez üssü neresi? İşte detaylar...

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6 Şubat 2023 Pazartesi günü ülkemizin birçok ilinde deprem meydana geldi. Bugün 29 Mart Çarşamba günü de artçılar olmaya devam ediyor. Depremde arama kurtarma çalışmaları devam ederken hangi ilde kaç büyüklüğünde deprem oldu merak ediliyor. Hatay Yaylacık'tadeprem mi oldu? 29 Mart Hatay Yaylacık'ta kaç şiddetinde deprem oldu? Depremin merkez üssü neresi?

DEPREM NEREDE OLDU?

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7'lik depremin ardından Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da büyük yıkım yaşandı. Öğle saatlerinde ise aynı bölgede bu kez 7.6'lık şiddetli bir deprem daha meydana geldi.

BUGÜN DEPREM OLDU MU? (29 MART 2023 ÇARŞAMBA)

Pazartesi günü meydana gelen büyük depremin ardından bugün artçı depremler olmaya devam ediyor. Özellikle Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay, Malatya vb. şehirlerimizde artçılar olmaya devam etmektedir.

Bugün 29 Mart Hatay Yaylacık'ta 2.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

HATAY YAYLACIK'TA DEPREM Mİ OLDU?

Kandilli Rasathanesi verilerine göre 29 Mart Çarşamba 2023 bugün saat 16:21 'de Hatay Yaylacık'ta 2.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem civar bölgelerden de hissedildi.