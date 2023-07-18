Hatay yangın söndürüldü mü ve Hatay Belen'de yangın söndürüldü mü, devam ediyor mu araştırılıyor. Hatay'da yangın son durum nedir ve Hatay yangın son dakika haberleri gündeme geliyor. Hatay'ın Belen ilçesinde 3 gündür devam eden orman yangını kontrol altına alındı mı merak ediliyor. Peki, HATAY YANGIN SON DAKİKA! Hatay Belen'de yangın söndürüldü mü? Hatay'da yangın son durum nedir?

Hatay Belen'de yangın son durum nedir ve Hatay Belen'de yangın söndürüldü mü gündeme geliyor. Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor. 3 gündür devam eden Hatay'ın Belen ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı mı merak ediliyor. HATAY YANGIN SON DAKİKA! Hatay Belen'de yangın söndürüldü mü? Hatay'da yangın son durum nedir? Detaylar haberimizdedir…

HATAY YANGIN SON DAKİKA

Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor. 3 gündür devam eden Hatay'ın Belen ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı güzel haberi duyurarak "Soğutma çalışmalar devam ediyor" dedi. Şimdi ise gözler Çanakkale'de 50 saate yakındır söndürülemeyen yangından gelecek güzel habere çevrilmiş durumda.

HATAY BELEN'DE YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

Hatay'ın Belen ilçesinde 3 gündür devam eden orman yangını kontrol altına alındı. Bölgede büyük bir alanın küle döndüğünü gösteren görüntüler yürek burkarken, Çanakkale'de 8 köye sıçrayan yangını söndürme çalışmaları ise halen sürüyor.

Yumaklı sosyal medyadan yangınlara ilişkin son bilgilendirme paylaşımında, "Hatay, #Belen'deki orman yangını KONTROL ALTINA ALINDI. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Yangından etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Orman teşkilatımız başta olmak üzere alevlere göğüs geren tüm kurumlarımızın çalışanlarına teşekkürler. Yeşil vatan size minnettar." ifadelerini kullandı.

HATAY'DA YANGIN SON DURUM NEDİR?

Hatay'ın Belen ilçesinde, iki gün önce çıkan ve büyük oranda kontrol altına alınan orman yangınında zarar gören alanlar görüntülendi. Soğukoluk Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, 16 Temmuz'da çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle büyük oranda kontrol altına alındı. Orman yangınında zarar gören alanlar ile devam eden soğutma çalışmaları görüntülendi.

Belen ilçesi Soğukoluk Mahallesi Armutçuk mevkisinde 2 kişinin bahçelerindeki sazlık alanın temizlenmesi için yaktıkları ateş ormana sıçramış, yangın nedeniyle Müftüler, Soğukoluk ve Benlidere mahallerindeki vatandaşlar tedbiren tahliye edilmişti. Yangına yol açan 2 kişi gözaltına alınmış, şüphelilerden biri tutuklanmıştı.