Hatay'da orman yangını! Hatay orman yangını son durum nedir? Hatay orman yangını nerede çıktı?

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HATAY YANGIN SON DAKİKA CANLI YAYIN

Hatay'ın Belen ilçesinde Güzelyayla Mahallesi Dere Bahçe mevkisinde orman yangını çıktı. Hemen bölgeye sevk edilen ekipler alevleri havadan ve karadan kontrol altına almaya çalışıyor. Öte yandan tehlike altında bulunan bir köy tahliye edildi. Belen Belediye Başkanı İbrahim Gül alevlerin 3 eve sıçradığını belirtirken ölü ve yaralı olmadığını söyledi.

HATAY ORMAN YANGINI SON DURUM NEDİR?

Belen'de Güzelyayla Mahallesi Dere Bahçe mevkisindeki ormanda saat 14.30 sıralarından yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait çok sayıda yangın söndürme ekibi sevk edildi. Alevlerin bölgedeki yerleşim yerlerine doğru yaklaştığı görüldü. Ekipler, alevleri kontrol altına alabilmek için çalışma başlattı.

HATAY ORMAN YANGINI NEREDE ÇIKTI?

Hatay'ın Belen ilçesi Soğukoluk Mahallesi ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye yangın söndürme helikopteri ile çok sayıda arazöz ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. Yangın nedeniyle bir köy ise tamamen tahliye edildi.