Kahramanmaraş merkezli depremin en fazla hasar verdiği Hatay'da 2 büyük deprem daha meydana geldi. Defne ilçesinde 6.4, Samandağ'da ise 5.8 şiddetinde sarsıldı. Peki, Hatay ve Mersin'de tsunami olur mu? Denizde tsunami olur mu? Tsunami bekleniyor mu?

Hatay depremi ne kadar, kaç saniye sürdü? Hatay Samandağ depremi kaç saniye sürdü? Hatay Defne depremi şiddeti ne?

Tsunami bekleniyor mu? Kahramanmaraş merkezli depremin en fazla hasar verdiği Hatay'da 2 büyük deprem daha meydana geldi. Defne ilçesinde 6.4, Samandağ'da ise 5.8 şiddetinde sarsıldı. Peki, Hatay ve Mersin'de tsunami olur mu? Denizde tsunami olur mu? Tsunami bekleniyor mu? Detaylar...

DENİZDE TSUNAMİ OLUR MU?

Hatay'da meydana gelen 6.4 ve 5.8 büyüklüğündeki depremler sonrası AFAD'dan kritik bir uyarı geldi. Deniz seviyesinde yükselme olduğu belirtilen açıklamada "Vatandaşlarımızın, deniz seviyesinde 50 cm'e kadar yükselme riskine karşı tedbir amacıyla sahil şeridinden uzak durmaları önem arz etmektedir." denildi.

AFAD'DAN TSUNAMİ UYARISI

Çevre illerde de hissedilen depremler büyük paniğe neden olurken, AFAD'dan kritik bir uyarı geldi. AFAD, deniz seviyesinin yükselme riskine karşı vatandaşların sahil şeridinden uzak durmasını istedi.

AFAD'dan açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

Hatay'da meydana gelen 6,4 ve 5,8 büyüklüklerindeki depremler sonrasında, ilgili ekiplerimiz teyakkuz halinde olup gelen ihbarlara hızla müdahale edilmektedir.

"DENİZ SEVİYESİNDE 50 CM'E KADAR YÜKSELME RİSKİ VAR"

Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Vatandaşlarımızın, deniz seviyesinde 50 cm'ye kadar yükselme riskine karşı tedbir amacıyla sahil şeridinden uzak durmaları önem arz etmektedir."