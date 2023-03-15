6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından büyük yıkımın yaşandığı Hatay'da Vali Rahmi Doğan görevinden istifa etti. Vatandaşların merak ettikleri arasında ise Hatay Valisi Rahmi Doğan'ın neden istifa ettiği yer aldı. Peki, Hatay Valisi Rahmi Doğan istifa mı etti, neden? Hatay Valisi Rahmi Doğan hangi partiden?

Son Dakika! Hatay Valisi Rahmi Doğan, milletvekili adayı olmak için görevinden istifa etti

Hatay Valisi olan Rahmi Doğan'ın istifa etmesi üzerine arama motorlarında Hatay Valisi Rahmi Doğan istifa mı etti, neden? Hatay Valisi Rahmi Doğan hangi partiden? soruları aratıldı. Gündeme düşen haberin ardından arama motorlarında aranan Hatay Valisi Rahmi Doğan istifa mı etti, neden? Hatay Valisi Rahmi Doğan hangi partiden? sorularının yanıtı haberimizde yer alıyor.

HATAY VALİSİ RAHMİ DOĞAN İSTİFA MI ETTİ, NEDEN?

6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından büyük yıkımın yaşandığı Hatay'da Vali Rahmi Doğan görevinden istifa etti. Doğan, seçimlerde milletvekili aday adayı olmak için bu kararı aldığını açıkladı. İstifasını sosyal medya hesabından duyuran Doğan, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde milletvekili aday adayı olmak için bu kararı aldığını söyledi.