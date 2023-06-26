Mustafa Masatlı kimdir? Hatay Valisi Mustafa Masatlı nereli, kaç yaşında? Mustafa Masatlı biyografisi!

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MUSTAFA MASATLI KİMDİR?

1969'da Sungurlu'da doğdu. İlk, Orta ve Lise öğrenimini Ankara ve Sungurlu'da tamamladı. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünü bitirdi. Cumhuriyet Üniversitesi Yönetim ve Çalışma Sosyolojisi Ana Bilim Dalında Yüksek Lisans yaptı. Mülki İdare Mesleğine 1994 yılında Tokat Kaymakam Adayı olarak başladı. 8 ay süre ile İngiltere'de bulundu. Küre (Kastamonu) ve Yapraklı (Çankırı) Kaymakam Vekili olarak çalıştı. Ulaş (Sivas), Bahçesaray (Van), Demre (Antalya), Alaçam (Samsun), Gerede (Bolu) Kaymakamlıkları, Tekirdağ Vali Yardımcılığı ve Tekirdağ İl Özel İdare Genel Sekreterliği, Kayseri Vali Yardımcılığı, Mustafakemalpaşa Kaymakamlığı (Bursa)görevlerinde bulundu. 2018-2020 yıllarında Ardahan Valisi olarak görev yaptı. 09.06.2020 tarih ve 2020/274 sayılı Cumhurbaşkanlığı KararnamesiyleAmasya Valisi olarak atanan Masatlı; iyi derecede İngilizce biliyor.

Mustafa Masatlı

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