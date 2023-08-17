6 Şubat depremlerinde etkilenen şehirlerden biri olan Hatay'ın valisi çok araştırılıyor. Resmi Gazete kararı ile Hatay Valiliği'ne Mustafa Masatlı atanmıştı. Daha önce Ardahan ve Amasya Valisi olarak görev yapan Vali merak konusu oldu. Peki, Hatay Valisi kimdir, nerelidir? Hatay Valisi hangi partiden? İşte detaylar…

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünü bitiren Hatay Valisi, Cumhuriyet Üniversitesi Yönetim ve Çalışma Sosyolojisi Ana Bilim Dalında Yüksek Lisans yaptı. Vatandaşlar ise Hatay Valisi kimdir, nerelidir? Hatay Valisi hangi partiden? Merak ediyor. İşte detaylar…

HATAY VALİSİ KİMDİR, NERELİDİR?

Vali Mustafa Masatlı, 6 Kasım 1969 yılında Sungurlu'da dünyaya geldi. İlk, Orta ve Lise öğrenimini Ankara ve Sungurlu' da tamamladı. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünü bitirdi. Cumhuriyet Üniversitesi Yönetim ve Çalışma Sosyolojisi Ana Bilim Dalında Yüksek Lisans yaptı.

Mülki İdare Mesleğine 1994 yılında Tokat Kaymakam Adayı olarak başladı. 8 ay süre ile İngiltere'de bulundu. Küre (Kastamonu) ve Yapraklı (Çankırı) Kaymakam Vekili olarak çalıştı. Ulaş (Sivas), Bahçesaray (Van), Demre (Antalya), Alaçam (Samsun), Gerede (Bolu) Kaymakamlıkları, Tekirdağ Vali Yardımcılığı ve Tekirdağ İl Özel İdare Genel Sekreterliği, Kayseri Vali Yardımcılığı, Mustafakemalpaşa Kaymakamlığı (Bursa) görevlerinde bulundu.

Yurtiçi ve yurtdışı çok sayıda seminer ve çalışmalarda bulundu. 2018-2020 yıllarında Ardahan Valisi olarak görev yaptı. Mustafa Masatlı, evli ve 3 çocuk babası olup, iyi derecede İngilizce bilmektedir.

HATAY VALİSİ HANGİ PARTİDEN?

Valiler devlet görevlileri olduğundan seçimle iş başına geçmezler. Bu yüzden diğer devlet görevlileri gibi valilerinde siyasi partilerle ilişkisi bulunmamaktadır.